نعرض لكم الان تفاصيل خبر سامح سعد: ارتفاع أسعار الغرف الفندقية ساهم في زيادة… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الاثنين 3 يونيو 2024 10:11 صباحاً - شريف ناصر – قال سامح سعد المدير التنفيذي لجمعية السياحة الثقافية ومستشار وزير السياحة الأسبق، إن توجيه الدولة مبادرة بقيمة 50 مليار جنيه لبناء فنادق جديدة أو الاستحواذ على غرف مغلقة تعد خطوة جديدة نحو تنفيذ إستراتيجية الدولة داخل القطاع السياحي، باستهداف 30 مليون سائح بحلول عام 2028. هذا المحتوى للمشتركين فقط

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