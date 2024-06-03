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نعرض لكم الان تفاصيل خبر صرف الشريحة الأولى بالمرحلة السابعة لمبادرة السداد الفوري… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الاثنين 3 يونيو 2024 03:14 مساءً - أعلن المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، إن الوزارة ممثلة فى صندوق تنمية الصادرات أصدرت الشريحة الأولى من شهادات المرحلة السابعة من مبادرة السداد الفوري لرد الأعباء التصديرية لعدد 478 شركة بإجمالي 7 مليارات جنيه وصافي 6.3 مليار جنيه.
وقال الوزير، إن عدد الشركات التى زادت مديونياتها عن مستحقاتها بلغ 20 شركة بإجمالي مساندة 70 مليون جنيه، مشيرا إلى أن عدد الشركات المؤجلة لحين مراجعة مواقفها الضريبية وأيضا مديونيات الكهرباء والغاز بلغ 156 شركة.
ومن جانبها قالت الدكتورة أماني الوصال المدير التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات‘ إن الصندوق مستمر في إصدار الشهادات الخاصة بالشريحة الثانية من المبادرة والمقترح أن يتم الصرف في 27 يونيو القادم، لافتة أنه جاري استدعاء كافة الشركات المتقدمة في المبادرة بدون توقف.
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