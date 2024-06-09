نعرض لكم الان تفاصيل خبر أحمد نجيب: 7% معدل استخدام الطاقة النظيفة في التوليد من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأحد 9 يونيو 2024 10:11 مساءً - محمد أحمد _ أوضح أحمد نجيب المدير التجاري لشركة سمارت للحلول الهندسية «SES» لمشروعات الطاقة الشمسية، أن معدلات استخدام الطاقة النظيفة لم تتجاوز 7% من إجمالي الطاقة المنتجة حتى الآن، وتحديدًا منذ تطبيق قانون الربط على الشبكة. هذا المحتوى للمشتركين فقط

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