نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ديانا حداد تحيي حفلا غنائيا بالعراق هذا الموعد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - روجت الفنانة ديانا حداد لحفلها في العراق من خلال حسابها الشخصي على موقع" إنستجرام ".

كتبت ديانا حداد:' جمهوري الغالي بالعراق في محافظة أربيل ولأول مرة رح كون معكم مشتاقلكم هوايا.

حفلها بمصر

تمكنت الفنانة ديانا حداد أن تشعل الأجواء خلال تواجدها على المسرح لإحياء أحدث حفلاتها الغنائية الجديدة في مهرجان العلمين الجديدة، حيث حرصت "ديانا" على مشاركة جمهورها بفيديو من الحفلة من خلال حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"

وأرفقت بالفيديو تعليقًا قالت فيها:" ثاني وثالث ورابع يا مصر حب كبير وليلة كلها فرح وسعادة ونجاح"

في سياق متصل إنطلقت فعاليات مهرجان العلمين الجديدة في دورته الثانية بعد نجاح الدورة الأولى من 11 يوليو وتستمر حتى يوم 30 من شهر أغسطس المقبل على أرض مدينة العلمين الجديدة تحت شعار "العالم علمين" ويحتوى المهرجان على العديد من الحفلات الغنائية، ليس هذا وحسب بل كما توجد أيضًا ضمن فعاليات المهرجان فرصة إلتقاء بعض الإعلاميين الكبار مباشرة بمجموعة من الفنانين من خلال تصوير حلقات بعض البرامج التلفزيونية، وكانت إدارة مهرجان العلمين الجديدة في نسخته الثانية

آخر أعمال

والجدير بالذكر آخر أعمال ديانا حداد، أغنية الناس الحلوة، والتي حازت على إعجاب الجماهير في الوطن العربي.

أغنية الناس الحلوة للنجمة ديانا حداد من كلمات محمود فاروق، ألحان مدين، وتأتي الأغنية تزامنا مع موسم أغاني الصيف لتعبر من خلالها عن أجواء الصيف والفرح والسهر وهو ما أتضح في كلمات الأغنية.