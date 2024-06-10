مال وأعمال

ملف.. متى يتوقف الاعتماد على الوقود التقليدي في إنتاج…

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر ملف.. متى يتوقف الاعتماد على الوقود التقليدي في إنتاج… من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الاثنين 10 يونيو 2024 09:14 صباحاً - محمد أحمد _ قال عدد من الرؤساء التنفيذين في شركات للطاقة الشمسية، إن شبكة إنتاج الكهرباء تعتمد حاليًا على 90% وقودًا أحفوريًّا، و10% من الطاقة المتجددة سواء المصادر المائية من السد العالي وخزان أسوان أو محطات الطاقة الشمسية والرياح .

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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