نعرض لكم الان تفاصيل خبر ملف.. متى يتوقف الاعتماد على الوقود التقليدي في إنتاج… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الاثنين 10 يونيو 2024 09:14 صباحاً - محمد أحمد _ قال عدد من الرؤساء التنفيذين في شركات للطاقة الشمسية، إن شبكة إنتاج الكهرباء تعتمد حاليًا على 90% وقودًا أحفوريًّا، و10% من الطاقة المتجددة سواء المصادر المائية من السد العالي وخزان أسوان أو محطات الطاقة الشمسية والرياح . هذا المحتوى للمشتركين فقط

دخول اشتراك

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ملف.. متى يتوقف الاعتماد على الوقود التقليدي في إنتاج… على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.