عجز الميزانية الإسرائيلية يسجل 7.2% في مايو بسبب الحرب على…

دبي - احمد فتحي في الاثنين 10 يونيو 2024 09:14 صباحاً - وكالات – قالت وزارة المالية، الأحد، إن إسرائيل سجلت عجزا في الميزانية قدره عشرة مليارات شيكل (2.7 مليار دولار) في مايو، مشيرة إلى ارتفاع الإنفاق نتيجة لحرب في غزة.

وعلى مدى الأشهر الإثني عشر السابقة، ارتفع العجز إلى 7.2% من الناتج المحلي الإجمالي في مايو مقابل 7 في أبريل، متجاوزًا الهدف البالغ 6.6% لعام 2024 بأكمله. وبلغ الإنفاق على الحرب، التي بدأت في أكتوبر الماضي 70 مليار شيكل.

ومع ذلك، قفزت إيرادات الضرائب في مايو 19.3%. وارتفع الدخل من الضرائب 0.3% خلال الأشهر الخمسة الأولى من 2024. وقالت الوزارة إنه بسبب عطلة عيد الفصح في أبريل، تم تحويل قرابة 5 مليارات شيكل من مدفوعات الضرائب إلى مايو.