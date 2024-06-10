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نعرض لكم الان تفاصيل خبر الثلاثاء.. مصر للطيران تنهي جسرها الجوي لنقل الحجاج إلى… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الاثنين 10 يونيو 2024 12:14 مساءً - أ ش أ – تنهي مصر للطيران، بعد غد الثلاثاء، جسرها الجوي لنقل حجاج بيت الله الحرام إلى الأراضي المقدسة لأداء مناسك الحج بتسيير 34 رحلة جوية.
وأوضحت مصر للطيران، في بيان، أنها ستسير 17 رحلة القاهرة – جدة و15 رحلة القاهرة- المدينة المنورة ورحلة واحدة القاهرة – الطائف ورحلة واحدة برج العرب- جدة؛ لنقل حجاج بعثة وزارة الداخلية والعدل ومصر للطيران وقرعة أسر أفراد العاملين والترانزيت وحج أفراد وأجانب وعمل وإقامة.
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