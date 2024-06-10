ليبيا: نستهدف زيادة الإنتاج إلى مليوني برميل بنهاية العام…

دبي - احمد فتحي في الاثنين 10 يونيو 2024 01:11 مساءً - العربية نت – قال رئيس المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، فرحات بن قدارة، اليوم الأحد، إن المؤسسة تستهدف زيادة إنتاج الخام إلى مليوني برميل يوميا بنهاية العام المقبل.

ونقلت منصة (حكومتنا) الرسمية الليبية عن بن قدارة قوله خلال اجتماع مع ئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة “الهدف الأساسي للمؤسسة هو زيادة الإنتاج إلى 2 مليون برميل يوميا بنهاية العام القادم، على أن تكون الزيادة تدريجية في الإنتاج من الجدول الزمني المعتمد”، بحسب AWP.

كما أكد على العمل مع وزارة النفط والغاز على عودة الشركات العالمية في مجال النفط للعمل في ليبيا والمساهمة في المشروعات والخطط المعتمدة لزيادة الإنتاج.