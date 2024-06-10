عاجل.. معدل التضخم لأسعار المستهلكين بمدن مصر يتباطأ إلى…

دبي - احمد فتحي في الاثنين 10 يونيو 2024 05:08 مساءً - أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الإثنين، أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين بمدن مصر انخفض إلى 28.1%، في مايو الماضي من 32.5% في أبريل.

وذكر الجهاز في تقريره الشهري، أن أسعار مجموعة الحبوب والخبز سجلت ارتفاعا سنويا بنسبة (15.3%)، فيما زادت أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (26.6%)، وأسعار مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (20.9%).

وأشارت البيانات، إلى ارتفاع أسعار مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (38.6%)، وارتفاع أسعار مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (18.9%)، وأسعار مجموعة الفاكهة بنسبة (57.3%)، وأسعار مجموعة الخضروات بنسبة (31.9%).

كما زادت أسعار مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة (31.2%)، وأسعار مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة (41.4%) .

وسجل معدل التضـخم السنوي لإجمالي الجمهورية نحو 27.4% لشهر مايو 2024، مقابل 31.8 % لشهر أبريل 2024، وفقا لبيانات الجهاز.

وبلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية نحو 221.8 نقطة لشهر مايو 2024، مسجلاً بذلك انخفاضاً قدره -0.8% عن شهر أبريل 2024، ويعد هذا الانخفاض هو الأول بالسالب منذ يونيو 2022 والذي شهد تغيراً قدره (-0.3%).

وسعيا لكبح التضخم رفع البنك المركزي المصري المصري أسعار الفائدة بواقع 800 نقطة أساس منذ مطلع العام الجاري، منها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي في مارس الماضي، تزامن مع قرار لتعويم العملة المحلية.

وقرر البنك المركزي المصري، في مايو الماضي، تثبيت أسعار الفائدة الرئيسية ليظل سعر العائد على الإيداع 27.25% وعلى الإقراض 28.25%، وهو السعر الذي استقرت عنده منذ رفع أسعار الفائدة في مارس.