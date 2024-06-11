الزراعة توافق على استيراد 145 ألف رأس عجول بمناسبة عيد…

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 11 يونيو 2024 12:14 مساءً - دوت الخليج – وافقت اللجنة الاستيرادية، التي تضم الجهات المعنية باستيراد اللحوم برئاسة وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، لحوالي 24 شركة على استيراد 145 ألف رأس ماشية، منها 25 ألف رأس عجول للذبيح الفوري من بعض الدول الإفريقية، قبل عيد الأضحى، بالإضافة إلى 120 ألف رأس عجول للتربية والتسمين من مناشئ أوروبية متعددة.

وقال وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، السيد القصير، إن الدولة تحرص على تعزيز مخزونها الاستراتيجي من اللحوم بإجراء تعاقدات لإمدادات اللحوم من بدائل متعددة من دول جديدة، إلى جانب اهتمام الدولة بإطلاق العديد من المشروعات القومية للنهوض بالثروة الحيوانية.

وأشار القصير، خلال ترؤسه اللجنة الاستيرادية، إلى توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري بشأن توفير اللحوم الحمراء وزيادة المعروض في الأسواق بأسعار مناسبة لتلبية الاحتياجات وزيادة الطلب على مدار العام والمتزايد خلال المناسبات.

من جانبه، أكد المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة أن القرارات التي اتخذتها اللجنة الاستيرادية، المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء المصري، كانت لها نتائج إيجابية، من حيث توفير الأعداد المناسبة لاحتياجاتنا الفعلية من رؤوس الحيوانات الحية المطلوب استيرادها من الخارج لتغطية الاحتياجات من اللحوم الحمراء، دون حدوث أي نقص في الاحتياجات للمواطنين رغم الأحداث العالمية التي تشهدها دول العالم.

وأكد الصياد أن هذه الأعداد، وبالإضافة للسابق استيرادها وتسمينها داخل البلاد، وكذلك إنتاجنا المحلي ستسهم في ضبط الأسعار وتلبية احتياجات المواطنين خلال الفترات المقبلة.