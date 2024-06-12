الإعفاء المتبادل لتأشيرات حاملي جوازات السفر الدبلوماسية…

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 12 يونيو 2024 09:14 صباحاً - دوت الخليج – شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، وتيدورو أوبيانج مانجوي، نائب رئيس جمهورية غينيا الاستوائية، توقيع اتفاق بشأن الإعفاء المتبادل من اشتراطات التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة و”لمهمة”، بين وزارة الخارجية المصرية، ووزارة الخارجية والتعاون الدولي والشتات بجمهورية غينيا الاستوائية.

وعقب التوقيع، قال السفير حمدي لوزا، نائب وزير الخارجية للشئون الإفريقية، إن التوقيع على الاتفاق جاء في ضوء الاسترشاد بإطار اتفاق التعاون بين حكومة مصر وغينيا الاستوائية في 10 يونيو 2010.

وأكد أن الاتفاق يأتي في إطار سعي مصر وغينيا الاستوائية لتعزيز العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، ورغبة في تقوية وتعميق روابط الصداقة والتعاون بين الدولتين.

وأوضح لوزا أن الاتفاق نص على التعاون بين البلدين في مجال الإعفاء من التأشيرة، حيث تضمن السماح لمواطني الدولتين الذين يحملون جوازات سفر دبلوماسية وخاصة و”لمهمة” بدخول أراضي الطرف الآخر، والخروج منها، والمرور بها، والإقامة فيها لمدة لا تزيد على 90 يوما من تاريخ الدخول بدون تأشيرة دخول مُسبقة.

وأشار نائب وزير الخارجية للشئون الإفريقية إلى أن الاتفاق تضمن كذلك السماح لمواطني الدولتين أعضاء البعثات الدبلوماسية والقنصلية أو العاملين بالمنظمات الدولية المعتمدين في أراضي الطرف الآخر، بالإضافة إلى أفراد أُسرهم، بدخول أراضي الطرف الآخر، والخروج منها، والمرور بها، والإقامة فيها بدون تأشيرة دخول طوال فترة عملهم بشرط استيفاء إجراءات الاعتماد المعمول بها في أراضي الطرف الآخر خلال 30 يومًا من تاريخ الوصول لأراضي الطرف الآخر.