انت الأن تتابع خبر العمل تحذر من إعلانات تشغيل وهمية .. أسماء والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - حذرت وزارة العمل المواطنين من إعلانات تشغيل وهمية تستخدم اسمها وشعارها أو شعار "البرنامج الوطني للتشغيل"، ويجري تداولها والترويج لها عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وقال الناطق باسم وزارة العمل محمد الزيود، في بيان الأربعاء، إن ما يجري تداوله من إعلانات وهمية تستخدم اسم وزارة العمل لغايات التشغيل عارية عن الصحة ولا علاقة لها بها، داعيا المواطنين إلى عدم التجاوب مع هذا النوع من الإعلانات أو تداولها مع الآخرين أو الترويج لها.

ودعا الباحثين والباحثات عن فرص العمل في القطاع الخاص إلى متابعة الموقع الإلكتروني للوزارة (https://mol.gov.jo/Default/Ar) أو حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي(الفيسبوك)https://www.facebook.com/MOL.gov.jomibextid=qi2Omg&rdid=SOKUkrQ1pGigvBog&share_url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fshare%2Ffq6aBv6BVbY8Fd5V%2F%3Fmibextid%3Dqi2Omg أو حساب الوزارة على موقع التواصل الاجتماعي (x) https://x.com/MofLabour?s أو من خلال الدخول إلى المنصة الوطنية للتشغيل "سجل" (https://sajjil.gov.jo/) أو عبر الرابط الإلكتروني للبرنامج الوطني للتشغيل (www.tashgheel.gov.jo) للاطلاع على فرص العمل المتوفرة لدى شركات القطاع الخاص .