مصر وقطر تتسلمان ردا من حماس على أحدث مقترح لصفقة وقف إطلاق…

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 12 يونيو 2024 05:08 مساءً - دوت الخليج – أعلنت مصر وقطر عن تسلمهما، اليوم، ردًا من حركة “حماس” والفصائل الفلسطينية، حول المقترح الأخير بشأن صفقة وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى والمحتجزين.

وأكد الجانبان أن جهود وساطتهما المشتركة مع الولايات المتحدة الأمريكية مستمرة إلى حين التوصل إلى اتفاق، حيث سيدرس الوسطاء الرد والتنسيق مع الأطراف المعنية حيال الخطوات القادمة.