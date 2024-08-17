نوستالجيا... كواليس ترشيح كمال الشناوي لفيلم الإرهاب والكباب

القاهرة - محمد ابراهيم -



حياة النجوم مليئة بالإثارة والتشويق والأزمات والغيرة، فهناك مشاهير يفصحون عن حقائق وأسرارهم، وهناك من يرشحون بأدوار، وتذهب الأدوار للأشخاص الثانية.

ويبرز دوت الخليج الفني الفني حكاية جديدة عن ترشيح كمال الشناوي لفيلم الإرهاب والكباب

الكاتب الراحل وحيد حامد تمتع بعلاقة طيبة مع الفنان الراحل محمود مرسي، جعلت الأخير يعاتبه لأنه لم يقدم نص مسلسل العائلة

له مبكرا لكي يحاربا الارهاب سويا من خلاله بجانب تقديمهما لمسلسل بعنوان سفر الأحلام حكى فيه وحيد حامد كثير من تجاربه الذاتية أثناء مجيئه للقاهرة من الزقازيق.

عرض الكاتب وحيد حامد دور وزير الداخلية على الفنان محمود مرسي ليرفضه الراحل بحجة عدم اقتناعه بالدور ويتم ترشيح الفنان الكبير الراحل كمال الشناوي.

شريف عرفة يحكي كواليس ترشيح كمال الشناوي لفيلم الإرهاب والكباب

كشف المخرج شريف عرفة خلال تصريحات تلفزيونية عن كواليس ترشيح الفنان كمال الشناوي للفيلم قائلا:الفنان كمال الشناوي قال لي إنه اتفرج على فيلم اللعب مع الكبار ووجدت مساحة حسين فهمي أكبر من مساحة دوري في الارهاب والكباب مع عادل، فمينفعش أقدم الفيلم.

وتابع: قلت له:تعالى أول يوم صور ولو معجبكش الموضوع، اعتذر وامشي، فحضر للتصوير ووجد الدنيا مختلفة فاقتنع وجسد الدور.

كمال الشناوي يكشف عن كواليس دوره في الارهاب والكباب



كشف الفنان كمال الشناوي عن كواليس دوره في فيلم الارهاب والكباب خلال لقاء تلفزيوني له في التسعينات حيث قال:شريف عرفة في فيلم الارهاب والكباب عمل حاجة كبيرة.

وتابع :"لما عرض عليا الدور أنا خفت، وبحثت عن تفاصيل للشخصية وقدمته على أساس إنه راجل شايل حمل كل المشاكل في البلد فخدت الشخصية بالشكل ده".

