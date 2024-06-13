ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة إلى 37 ألفا و202 منذ بداية الحرب…

دبي - احمد فتحي في الخميس 13 يونيو 2024 03:14 مساءً - أ ش أ – قالت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الأربعاء، إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 3 مجازر أدت إلى استشهاد 38 شخصا، وإصابة 100 آخرين خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأضافت الوزارة، في بيان صحفي، أن تحديث اليوم يرفع حصيلة الحرب الإسرائيلية المتواصلة على القطاع منذ السابع من شهر أكتوبر الماضي، إلى 37202 شهيد، و84932 مُصابًا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء.