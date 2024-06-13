- 1/8
- 2/8
- 3/8
- 4/8
- 5/8
- 6/8
- 7/8
- 8/8
نعرض لكم الان تفاصيل خبر المركزي الإماراتي يتوقع نمو الاقتصاد 3.9 % في 2024 من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الخميس 13 يونيو 2024 09:14 مساءً - _ توقع البنك المركزي المصري الإماراتي في تقريره السنوي اليوم الخميس أن ينمو اقتصاد الإمارات ليصل إلى 3.9 % في العام الجاري، بدفعة من التعافي في عدة قطاعات اقتصادية. وقال إن الاقتصاد نما بنسبة 3.6 % في 2023.
وأظهرت بيانات حكومية أولية الشهر الماضي أن الاقتصاد الإماراتي نما 4.3 % على أساس سنوي في الربع الرابع مع تفوق النمو الاقتصادي غير النفطي بشكل كبير على الناتج المحلي الإجمالي الكلي.
لكن تراجعا في الأنشطة النفطية العام الماضي بسبب خفض الإنتاج وتراجع الأسعار أثر سلبا في نسبة نمو الناتج الإجمالي المحلي للعام بأكمله.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر المركزي الإماراتي يتوقع نمو الاقتصاد 3.9 % في 2024 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.