مال وأعمال

المركزي الإماراتي يتوقع نمو الاقتصاد 3.9 % في 2024

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر المركزي الإماراتي يتوقع نمو الاقتصاد 3.9 % في 2024 من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الخميس 13 يونيو 2024 09:14 مساءً - _ توقع البنك المركزي المصري الإماراتي في تقريره السنوي اليوم الخميس أن ينمو اقتصاد الإمارات ليصل إلى 3.9 % في العام الجاري، بدفعة من التعافي في عدة قطاعات اقتصادية. وقال إن الاقتصاد نما بنسبة 3.6 % في 2023.

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وأظهرت بيانات حكومية أولية الشهر الماضي أن الاقتصاد الإماراتي نما 4.3 % على أساس سنوي في الربع الرابع مع تفوق النمو الاقتصادي غير النفطي بشكل كبير على الناتج المحلي الإجمالي الكلي.

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لكن تراجعا في الأنشطة النفطية العام الماضي بسبب خفض الإنتاج وتراجع الأسعار أثر سلبا في نسبة نمو الناتج الإجمالي المحلي للعام بأكمله.

 

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أحمد ابراهيم

أحمد ابراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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