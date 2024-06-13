المركزي الإماراتي يتوقع نمو الاقتصاد 3.9 % في 2024

دبي - احمد فتحي في الخميس 13 يونيو 2024 09:14 مساءً - _ توقع البنك المركزي المصري الإماراتي في تقريره السنوي اليوم الخميس أن ينمو اقتصاد الإمارات ليصل إلى 3.9 % في العام الجاري، بدفعة من التعافي في عدة قطاعات اقتصادية. وقال إن الاقتصاد نما بنسبة 3.6 % في 2023.

وأظهرت بيانات حكومية أولية الشهر الماضي أن الاقتصاد الإماراتي نما 4.3 % على أساس سنوي في الربع الرابع مع تفوق النمو الاقتصادي غير النفطي بشكل كبير على الناتج المحلي الإجمالي الكلي.

لكن تراجعا في الأنشطة النفطية العام الماضي بسبب خفض الإنتاج وتراجع الأسعار أثر سلبا في نسبة نمو الناتج الإجمالي المحلي للعام بأكمله.