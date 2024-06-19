مال وأعمال

فيتش ترفع توقعاتها لنمو الاقتصاد العالمي إلى 2.6%

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر فيتش ترفع توقعاتها لنمو الاقتصاد العالمي إلى 2.6% من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الأربعاء 19 يونيو 2024 10:11 صباحاً - العربية نت .. أبقت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أغلب توقعاتها لأسعار النفط والغاز دون تغيير مما يعكس أساسيات السوق التي لم تتغير على نطاق واسع.

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وذكرت فيتش أن خطط تحالف “أوبك بلس” بإلغاء تخفيضات الإنتاج العام المقبل إلى جانب إنتاج النفط شبه القياسي في الولايات المتحدة وارتفاع مخزونات الخام على مستوى العالم سيدفع السوق لتسجيل فائض في النفط العام المقبل.

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وعلى صعيد آخر رفعت الوكالة من توقعاتها لنمو الاقتصاد العالمي هذا العام إلى 2.6% مقارنة مع توقعاتها السابقة 2.4% في وقت أبقت من توقعاتها لنمو الاقتصاد الأمريكي دون تغيير عند 2.1%.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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