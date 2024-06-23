نعرض لكم الان تفاصيل خبر يونيفرسال للأجهزة الكهربائية تعتزم إنشاء محطة للطاقة الشمسية من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأحد 23 يونيو 2024 02:08 مساءً - محمد أحمد _ قال حسن مبروك، مدير عام مصانع شركة يونيفرسال للأجهزة الكهربائية، إنها تعتزم إنشاء محطة للطاقة الشمسية في مصنعها كبديل للكهرباء التقليدية، للتوافق مع اشتراطات الحياد الكربوني، وللحصول على مصادر نظيفة منخفضة التكلفة ما ينعكس على أسعار المنتجات. هذا المحتوى للمشتركين فقط

دخول اشتراك

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر يونيفرسال للأجهزة الكهربائية تعتزم إنشاء محطة للطاقة الشمسية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.