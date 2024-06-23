مال وأعمال

يونيفرسال للأجهزة الكهربائية تعتزم إنشاء محطة للطاقة الشمسية

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر يونيفرسال للأجهزة الكهربائية تعتزم إنشاء محطة للطاقة الشمسية من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الأحد 23 يونيو 2024 02:08 مساءً - محمد أحمد _ قال حسن مبروك، مدير عام مصانع شركة يونيفرسال للأجهزة الكهربائية، إنها تعتزم إنشاء محطة للطاقة الشمسية في مصنعها كبديل للكهرباء التقليدية، للتوافق مع اشتراطات الحياد الكربوني، وللحصول على مصادر نظيفة منخفضة التكلفة ما ينعكس على أسعار المنتجات.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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