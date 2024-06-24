مال وأعمال

إلغاء عدة رحلات في مطار مانشستر جراء انقطاع التيار الكهربائي

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر إلغاء عدة رحلات في مطار مانشستر جراء انقطاع التيار الكهربائي من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الاثنين 24 يونيو 2024 09:14 صباحاً - أ ف ب – أعلن مطار مانشستر في شمال إنجلترا صباح الأحد أنه يواجه اضطرابات شديدة دفعته إلى إلغاء جميع الرحلات المغادرة من محطتين، بعد انقطاع في التيار الكهربائي.

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وذكر المطار، وهو ثالث مطار في المملكة المتحدة من حيث عدد المسافرين، على منصة “إكس” أنه “تأثر بانقطاع كبير للتيار الكهربائي” واجهته المنطقة في وقت سابق الأحد.

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وأضاف المطار أن “التيار الكهربائي عاد لكن العطل أثر على أنظمة رئيسية من بينها إصدار بطاقات الإقلاع وتفتيش الحقائب” قبل أن يعلن إلغاء “جميع رحلات المغادرة من المبنيين 1 و2 حتى إشعار آخر”.

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ودُعي المغادرون من هاتين المحطتين إلى عدم التوجه إلى المطار والاتصال بشركات الطيران المعنية للاستعلام عن رحلاتهم.

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كما حذر المطار من تأخيرات قد يواجهها المغادرون من المبنى الرقم 3.

وأضاف أنه قد لا يجري “تحميل أمتعتهم على متن الطائرة” بسبب هذا الانقطاع الذي أثر كذلك على وصول الطائرات.

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وأشار إلى “تحويل عدد من الرحلات الجوية الآتية إلى مطارات أخرى”.

واضطرت طائرة تابعة للخطوط الجوية السنغافورية آتية من هيوستن بالولايات المتحدة إلى الهبوط في مطار هيثرو في لندن، بينما حطت طائرة أخرى من سنغافورة في مطار جاتويك في لندن أيضا. كما تم تحويل رحلة تابعة لطيران الاتحاد من مطار أبو ظبي إلى مطار برمنجهام.

وأظهرت صور نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي طوابير طويلة من الركاب. وتحدث البعض على “إكس” عن “فوضى”.

وأعلنت شركة “جيت 2” للطيران التي تسيّر رحلات من المبنيين 1 و2 على موقعها الإلكتروني إلغاء عشرات الرحلات.

وأضافت أنها غير قادرة على تسلم الأمتعة كون نظام المطار “خارج الخدمة”.

 

 

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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