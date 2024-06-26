جازبروم الروسية توقع مذكرة لتنظيم إمدادات الغاز إلى إيران

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 26 يونيو 2024 08:16 مساءً - العربية نت _ قالت شركة جازبروم الروسية اليوم الأربعاء، إنها وقعت مذكرة مع الشركة الوطنية الإيرانية للغاز بشأن تنظيم إمدادات غاز روسية لإيران.

وشركة جازبروم واحدة من أقوى الشركات في روسيا لدرجة أنها وصفت ذات يوم بأنها دولة داخل الدولة.

وتمتلك الشركة نحو 15% من احتياطيات الغاز العالمية ويعمل بها نحو 490 ألف شخص.

لكن الشركة منيت بخسارة صافية بلغت 629 مليار روبل (6.9 مليار دولار) في عام 2023، في أول خسارة سنوية منذ أكثر من 20 عاما، وسط تراجع تجارة الغاز مع أوروبا التي كانت ذات يوم سوق مبيعاتها الرئيسية.

وانخفضت صادرات الشركة من الغاز إلى أوروبا إلى أدنى مستوي في فترة ما بعد الاتحاد السوفيتي جراء التداعيات السياسية للحرب في أوكرانيا وأضرار لحقت بخطوط أنابيب نورد ستريم نتيجة تفجيرات غامضة.