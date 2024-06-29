نشكركم على متابعتكم خبر الطقس المتوقع في الإمارات غداً على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في السبت 29 يونيو 2024 12:55 مساءً - خاص – نغم حسن

كشف المركز الوطني للأرصاد عن حالة الطقس المتوقعة في الدولة يوم غد السبت الموافق في 29-6-2024.

وقال المركز في بيانه: “الطقس صحو إلى غائم جزئياً أحياناً، وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحاً، مع فرصة تكوّن بعض السحب الركامية شرقاً بعد الظهر قد يصاحبها سقوط أمطار، يصبح رطباً ليلاً وصباح الأحد مع احتمال تشكل الضباب الخفيف على بعض المناطق خاصة الساحلية”.

وأضاف البيان: “الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً نهاراً ومثيرة للغبار، تكون شمالية غربية إلى شمالية شرقية، وسرعتها من 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س”.

وأشار البيان إلى أن البحر خفيف الموج في الخليج العربي، وفي بحر عمان.