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أحمد جودة - القاهرة - أشاد ​ديكلان رايس​، نجم خط وسط ​منتخب إنكلترا​، بزميله ​جود بيلينغهام​، بعد الأداء المميز الذي قدمه في مباراة الفوز على ​سلوفاكيا​ في دور الستة عشر ببطولة ​يورو 2024​.

برز بيلينغهام بشكل رائع وقاد منتخب إنكلترا إلى الفوز بتسجيله هدف التعادل في اللحظات الأخيرة، ما أعاد الحياة للمنتخب الإنكليزي.

رايس: ما يقدمه بيلينجهام أمر لا يصدق



وقال رايس: "ما يقدمه بيلينغهام على أرض الملعب أمر لا يصدق. إنه أمر جنوني لأنه لو كنت أنا، لكان ذلك قد تجاوز العارضة".

وأضاف رايس: "لقد كانت لحظة كبيرة بالنسبة لشاب يبلغ من العمر 21 عامًا، ويتطلب ذلك الكثير من الشجاعة. الناس لا يفهمون ما يجب عليك فعله لتجاوز الخط".