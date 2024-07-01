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أحمد جودة - القاهرة - أشاد ديكلان رايس، نجم خط وسط منتخب إنكلترا، بزميله جود بيلينغهام، بعد الأداء المميز الذي قدمه في مباراة الفوز على سلوفاكيا في دور الستة عشر ببطولة يورو 2024.
برز بيلينغهام بشكل رائع وقاد منتخب إنكلترا إلى الفوز بتسجيله هدف التعادل في اللحظات الأخيرة، ما أعاد الحياة للمنتخب الإنكليزي.
رايس: ما يقدمه بيلينجهام أمر لا يصدق
وقال رايس: "ما يقدمه بيلينغهام على أرض الملعب أمر لا يصدق. إنه أمر جنوني لأنه لو كنت أنا، لكان ذلك قد تجاوز العارضة".
وأضاف رايس: "لقد كانت لحظة كبيرة بالنسبة لشاب يبلغ من العمر 21 عامًا، ويتطلب ذلك الكثير من الشجاعة. الناس لا يفهمون ما يجب عليك فعله لتجاوز الخط".