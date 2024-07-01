الرياضة

هاري كين: مباراة سويسرا كبيرة وصعبة

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أحمد جودة - القاهرة - أكد ​هاري كين​، قائد ​منتخب إنجلترا​ ولاعب بايرن ميونيخ، على صعوبة المباراة المقبلة ضد منتخب ​سويسرا​، في ربع نهائي ​يورو 2024​.

وقال: "مباراة كبيرة أخرى. مباراة صعبة ضد سويسرا، كل مباراة في هذه المسابقة صعبة، في نهاية المطاف، تدور الكثير من هذه البطولات حول الروح وإيجاد طريقة للفوز".

هاري كين: مباراة سويسرا كبيرة وصعبة 

منتخب إنجلترا تأهل إلى دور ربع نهائي في البطولة المقامة في ​ألمانيا​، بعد تغلبه على ​سلوفاكيا​ بنتيجة 2-1 في دور الستة عشر.

وسجل هاري كاين هدف الفوز الثاني برأسية في الشوط الاضافي الأول من المباراة.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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