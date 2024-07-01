نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هاري كين: مباراة سويسرا كبيرة وصعبة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد ​هاري كين​، قائد ​منتخب إنجلترا​ ولاعب بايرن ميونيخ، على صعوبة المباراة المقبلة ضد منتخب ​سويسرا​، في ربع نهائي ​يورو 2024​.

وقال: "مباراة كبيرة أخرى. مباراة صعبة ضد سويسرا، كل مباراة في هذه المسابقة صعبة، في نهاية المطاف، تدور الكثير من هذه البطولات حول الروح وإيجاد طريقة للفوز".

هاري كين: مباراة سويسرا كبيرة وصعبة

منتخب إنجلترا تأهل إلى دور ربع نهائي في البطولة المقامة في ​ألمانيا​، بعد تغلبه على ​سلوفاكيا​ بنتيجة 2-1 في دور الستة عشر.

وسجل هاري كاين هدف الفوز الثاني برأسية في الشوط الاضافي الأول من المباراة.