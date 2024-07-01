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أحمد جودة - القاهرة - أكد هاري كين، قائد منتخب إنجلترا ولاعب بايرن ميونيخ، على صعوبة المباراة المقبلة ضد منتخب سويسرا، في ربع نهائي يورو 2024.
وقال: "مباراة كبيرة أخرى. مباراة صعبة ضد سويسرا، كل مباراة في هذه المسابقة صعبة، في نهاية المطاف، تدور الكثير من هذه البطولات حول الروح وإيجاد طريقة للفوز".
هاري كين: مباراة سويسرا كبيرة وصعبة
منتخب إنجلترا تأهل إلى دور ربع نهائي في البطولة المقامة في ألمانيا، بعد تغلبه على سلوفاكيا بنتيجة 2-1 في دور الستة عشر.
وسجل هاري كاين هدف الفوز الثاني برأسية في الشوط الاضافي الأول من المباراة.