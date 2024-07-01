الثانوية العامة 2024.. مواصفات امتحان اللغة الأجنبية الأولى وتوزيع الدرجات

-يوم 17 يوليو2024: امتحان الأحياء والرياضيات التطبيقية استاتيكا، وامتحان الفلسفة والمنطق.

-يوم 10 يوليو2024: امتحان الجيولوجيا وعلم النفس والاجتماع، وامتحان الرياضيات البحتة جبر والهندسة الفراغية.

-عدد الأسئلة الموضوعية" اختيار من متعدد" 34 سؤال.

-إجمالي عدد أسئلة الامتحان 37 سؤالًا

أحمد جودة - القاهرة - يؤدى طلاب الثانوية العامة امتحان الدور الأول بشعبتيها الأدبية والعلمية الامتحان فى مادة اللغة الأجنبية الأولى، غدا الثلاثاء 2 يوليو 2024.

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سعد محمود

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