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الثانوية العامة 2024.. مواصفات امتحان اللغة الأجنبية الأولى وتوزيع الدرجات

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أحمد جودة - القاهرة - يؤدى طلاب الثانوية العامة امتحان الدور الأول بشعبتيها الأدبية والعلمية الامتحان فى مادة اللغة الأجنبية الأولى، غدا الثلاثاء 2 يوليو 2024.

ويرصد " دوت الخليج" خلال تلك التقرير، مواصفات امتحان اللغة الأجنبية الأولى 2024 وتوزيع الدرجات.

مواصفات امتحان اللغة الأجنبية الأولى 2024

-إجمالي عدد أسئلة الامتحان 37 سؤالًا

-عدد الأسئلة الموضوعية" اختيار من متعدد" 34 سؤال.

-عدد الأسئلة المقالية 3 أسئلة مقالي.

توزيع درجات امتحان اللغة الإنجليزية2024

-القطعة الأولى 8 درجات

-القطعة الثانية 8 درجات

-المفرادت 8 درجات

-القواعد 8 درجات

-المهارات 6 درجات

-الترجمة 4 درجات

-القصة 4 درجات

-المقال 4 درجات


المتبقي من جدول امتحانات الثانوية العامة كالتالي:

-يوم 2 يوليو2024: امتحان اللغة الأجنبية الأولى.

- يوم 6 يوليو2024: امتحان الكيمياء والجغرافيا.

-يوم 10 يوليو2024: امتحان الجيولوجيا وعلم النفس والاجتماع، وامتحان الرياضيات البحتة جبر والهندسة الفراغية.

- يوم 13 يوليو2024: امتحان الرياضيات البحتة تفاضل وتكامل.

-يوم 17 يوليو2024: امتحان الأحياء والرياضيات التطبيقية استاتيكا، وامتحان الفلسفة والمنطق.

- يوم 20 يوليو2024: امتحان الرياضيات التطبيقية الديناميكا.
 

سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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