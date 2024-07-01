نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الثانوية العامة 2024.. مواصفات امتحان اللغة الأجنبية الأولى وتوزيع الدرجات في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - يؤدى طلاب الثانوية العامة امتحان الدور الأول بشعبتيها الأدبية والعلمية الامتحان فى مادة اللغة الأجنبية الأولى، غدا الثلاثاء 2 يوليو 2024.
ويرصد " دوت الخليج" خلال تلك التقرير، مواصفات امتحان اللغة الأجنبية الأولى 2024 وتوزيع الدرجات.
مواصفات امتحان اللغة الأجنبية الأولى 2024
-إجمالي عدد أسئلة الامتحان 37 سؤالًا
-عدد الأسئلة الموضوعية" اختيار من متعدد" 34 سؤال.
-عدد الأسئلة المقالية 3 أسئلة مقالي.
توزيع درجات امتحان اللغة الإنجليزية2024
-القطعة الأولى 8 درجات
-القطعة الثانية 8 درجات
-المفرادت 8 درجات
-القواعد 8 درجات
-المهارات 6 درجات
-الترجمة 4 درجات
-القصة 4 درجات
-المقال 4 درجات
المتبقي من جدول امتحانات الثانوية العامة كالتالي:
-يوم 2 يوليو2024: امتحان اللغة الأجنبية الأولى.
- يوم 6 يوليو2024: امتحان الكيمياء والجغرافيا.
-يوم 10 يوليو2024: امتحان الجيولوجيا وعلم النفس والاجتماع، وامتحان الرياضيات البحتة جبر والهندسة الفراغية.
- يوم 13 يوليو2024: امتحان الرياضيات البحتة تفاضل وتكامل.
-يوم 17 يوليو2024: امتحان الأحياء والرياضيات التطبيقية استاتيكا، وامتحان الفلسفة والمنطق.
- يوم 20 يوليو2024: امتحان الرياضيات التطبيقية الديناميكا.