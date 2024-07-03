عاجل - يتمتع بخبرة ميدانية واسعة.. من هو المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان الجديد؟

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أحمد جودة - القاهرة - أدى المهندس شريف مجدي الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، حلف اليمين الدستورية، اليوم، أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، ويعد "الشربيني" أحد أبناء هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ويتمتع بخبرة ميدانية واسعة على مدار 20 عامًا.

من هو المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان الجديد؟

وتنشر بوابة دوت الخليج الإلكترونية، في السطور التالية كل ما تريد معرفته عن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان، وجاءت كما يلي:

المهندس شريف مجدي الشربيني، متزوج ولديه ولدان، وحصل على بكالوريوس الهندسة المدنية عام ٢٠٠٤، وعمل في الفترة من ۲۰۰٥/٢/٥: ۲۰۰۷/۱۱/۲۸ بجهاز مدينة بدر بإدارة المرافق للإشراف على شبكات المياه والصرف والري والطرق وتنفيذ المحطات والروافع ومحطات المعالجة والخطوط الناقلة، وفى الفترة من ۲۰۰۷/۱۱/۲۸: ۳/۱۳/ ۲۰۱۲، عمل رئيسًا لقسم التصميمات والدراسات المساحية بجهاز مدينة بدر، وشارك في إعداد تصميمات المشروعات المختلفة من منشآت سكنية وخدمية بجانب مراجعة مشروعات المرافق والبنية التحتية، وفي الفتره من ۲۰۱۲/۳/۱٤: ٢٠١٤/١١/١٠، أشرف على أعمال الطرق والمحاور الرئيسية بإدارة الطرق والمرافق.

في الفتره من ۲۰۱٤/۱۱/۱۱: ۲۰۱۸/۹/۲۸، عمل معاونا لرئيس جهاز مدينة بدر للمتابعة والتنسيق مع جميع الإدارات بالجهاز، ومتابعة تنفيذ مختلف المشروعات، ومنها، مشروع الإسكان الاجتماعي، ومشروع رفع كفاءة وتطوير المحاور الرئيسية بالمدينة، ومشروع إنشاء مدخل المدينة من طريق القاهرة الإسماعيلية الصحراوي، ومشروع إنشاء ٢ كوبرى بمدخل المدينة، بالإضافة إلى الإشراف والمتابعة لجميع مشروعات الطرق.

وفي الفترة من ۲۰۱٥/۹/۲۹: ٢٠١٧/٢/١٤، عمل نائبًا لرئيس جهاز مدينة بدر، حيث أشرف على تنفيذ مشروعات الكهرباء والاتصالات والطرق، وكذا التخطيط والمتابعة ومركز المعلومات، بجانب متابعة أعمال تنفيذ مشروع الإسكان المتوسط والمرافق الرئيسية وأعمال تنسيق الموقع العام والخدمات لمدينتى القاهرة الجديدة وبدر، تحت إشراف مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، كما عمل بمكتب وزير الاسكان لبعض الوقت، لمتابعة تنفيذ المشروعات القومية الكبري ذات الأولوية الخاصة بقطاع الإسكان، وذلك إضافة لعمله نائبًا لرئيس جهاز مدينة بدر، وفى الفترة من ۲۰۱۷/۲/۱٤: ۲۰۱۷/۹/۱۷، عمل نائبًا لرئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، حيث تولى الإشراف على تنفيذ مشروع بيت الوطن لشبكات المرافق والبنية التحتية والطرق، وكذا مشروعات الطرق والمحاور الرئيسية.

عمل المهندس شريف الشربيني فى الفترة من ۲۰۱۷/۹/۱۸: ۲۰۱۹/۲/۲۳، رئيسًا لجهاز تنمية مدينة الشروق، حيث أشرف على متابعة وإنجاز المشروعات التالية، تطوير ورفع كفاءة المحاور والمربعات السكنية، ومشروعات الإسكان الاجتماعي، وسكن مصر، والإسكان المتوسط، والإسكان الفاخر، وأعمال محطات الصرف وتطوير المحطات القائمة، وأعمال ترفيق الأحياء الجديدة، وتقسيم قطع الأراضي، وإنشاء وتشغيل عدد كبير من المباني الخدمية بالتنسيق مع الجهات المختصة لتوفير جميع الخدمات الطبية والمدنية والتعليمية والرياضية للمواطنين، ورفع كفاءة شبكات الكهرباء والإنارة، ورفع كفاءة وتطوير الأحياء السكنية القديمة.

تولى المهندس شريف الشربيني، في الفترة من ۲۰۱۹/۲/۲٤: ۲۰۲۱/۳/۱، رئاسة جهاز مدينة ٦ أكتوبر، وكانت أبرز إنجازاته، إتاحة فرص استثمار بالمدينة على النحو التالي، أراض سكنية صغيرة، وأراض صناعية وخدمية، وأراضي الحزام الأخضر، بجانب متابعته لتنفيذ العديد من المشروعات، ومنها، مشروعات الطرق والمحاور الرئيسية، ومشروع الطريق الدائري الأوسطي بطول ٣٠ كم من تقاطعه مع طريق الفيوم حتى شمال كردون مدينة ٦ أكتوبر، ومشروع تطوير طريق الفيوم في المسافة من تقاطعه مع الطريق الأوسطي حتى طريق الواحات، ومشروع تطوير الطريق الدائري لمدينة ٦ أكتوبر بطول ٣٠ كم، وتنفيذ ٢٨ عملا صناعيًا (كبارى سيارات ومشاة وأنفاق)، ومشروعات رفع كفاءة وتطوير الأحياء القديمة بالمدينة، والمرحلة الثانية من محطة مياه ٦ أكتوبر لتوفير ٦٠٠ ألف م3/يوم من المياه، ومشروع محطة معالجة الصرف الصحي، وتنفيذ العديد من الخدمات العاجلة (أسواق تجارية - حضانات - مدارس - مراكز طبية) لتوفير جميع الخدمات للمواطنين، ورفع كفاءة المستشفي المركزي، وإتاحة العديد من الفرص الاستثمارية (عمرانى متكامل - خدمي - سياحي - ترفيهي)، وخلق العديد من مصادر الدخل للمدينة للإنفاق على المشروعات، وذلك من خلال طرح قطع أراض للبيع أو المشاركة أو بنظام مقابل الانتفاع، وكذا تنفيذ محطتى كهرباء، وتنفيذ المرحلة الثالثة من مأخذ المياه العكرة لتأمين احتياجات المدينة المستقبلية من المياه.

تولى المهندس شريف الشربيني في الفترة من ۲۰۲۱/۳/۲ وحتى ٢/٧/٢٠٢٤، رئاسة جهاز العاصمة الإدارية الجديدة، حيث أشرف على تنفيذ المشروعات التالية: الحي السكني الثالث بمساحة ١٠٠٠ فدان، بإجمالي ٢٤ ألف وحدة سكنية، شاملة الخدمات والمرافق، وتم التغلب على العديد من الصعوبات التي واجهت التنفيذ مثل جائحة كورونا، وتم العمل على إيجاد حلول بديلة للخامات المستوردة من خلال منتجات محلية الصنع، وكذا مشروع الحي السكني الخامس بمساحة ٨٨٠ فدانًا، بإجمالي ۲۲ ألف وحدة سكنية، شاملة الخدمات والمرافق، وأعمال شبكات المياه والصرف والري والكهرباء للمرحلة الأولى من العاصمة الإدارية الجديدة بمساحة ٤٠ ألف فدان، وتم التغلب على صعوبات التربة، ومشروع مأخذ المياه العكرة والروافع ومحطة التنقية، ومشروع محطة معالجة الصرف الصحي، ومتابعة مشروع الحدائق المركزية "كابيتال بارك"، ومتابعة مشروع منطقة الأعمال المركزية، والذى يتم تنفيذه في مصر لأول مرة، ويضم أعلى برج في إفريقيا بارتفاع ٤٠٠ متر، ومشروعات تنسيق الموقع العام لبعض المحاور والطرق، بجانب توقيع بروتوكولات مع الجهات الحكومية لتنفيذ عدد من المشروعات مثل طرق الحي الحكومي، والتنسيق مع كافة الوزارات والجهات لإنهاء جميع المشروعات المختلفة، وتوقيع بروتوكول مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية لتنفيذ مصاعد وتوريد وتركيب الأعمدة الذكية والمصاعد ببعض المشروعات.

مشاهدة فيديو الحكومة الجديدة تؤدي اليمين الدستورية أمام الرئيس السيسي

وتنشر بوابة دوت الخليج الإلكترونية، لحظة حلف وزراء الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، حلف اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي.

أسماء وزراء حكومة "مدبولي" كاملة

الحكومة الجديدة 2024

أسماء وزراء الحكومة الجديدة 2024 اسم الوزير الوزارة مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء الفريق كامل الوزير وزير النقل والصناعة ونائب رئيس مجلس الوزراء الفريق أول عبدالمجيد صقر وزير الدفاع اللواء محمود توفيق وزير الداخلية خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي عمرو طلعت وزير الاتصالات أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة هاني سويلم وزير الري والموارد المائية مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي أسامة الأزهري وزير الأوقاف أحمد كوجك وزير المالية محمود فوزي وزير الشؤون النيابية شريف فاروق وزير التموين بدر عبدالعاطي وزير الخارجية سامح الحنفي وزير الطيران عدنان الفنجري وزير العدل شريف الشربيني وزير الإسكان حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية منال عوض ميخائيل وزير التنمية المحلية كريم بدوي وزير البترول محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم محمد جبران وزير العمل شريف فتحي وزير السياحة أحمد هنو وزير الثقافة

حركة المحافظين 2024.. القائمة الكاملة لـ 27 محافظا ما بين تعيين وتجديد ثقة

وكشفت قناة "إكسترا نيوز" حركة المحافظين الجدد 2024، من خلال إعلان أسماء 27 محافظا منهم من جرى تعيينه لأول مرة وآخرون جرى تجديد الثقة فيهم، وتنشر بوابة دوت الخليج الإلكترونية، في السطور التالية تفاصيل حركة المحافظين 2024 من خلال رصد أسماء 27 محافظا جديدا حسب ما جرى إعلانه.

أسماء 27 محافظا جديدا في حركة المحافظين 2024

أشرف مجدي إبراهيم الجندي: محافظ الغربية

⁠إبراهيم صابر خليل خليل: محافظ القاهرة

⁠عادل سعيد إبراهيم النجار: محافظ الجيزة

أيمن محمد إبراهيم عطية: محافظ القليوبية

⁠جاكلين عازر عبد الحليم عازر: محافظ البحيرة

⁠أحمد عبدالله الأنصاري: محافظ الفيوم

⁠محمد هاني جمال الدين غنيم: محافظ بني سويف

⁠عماد أحمد محمود كدواني: محافظ المنيا

⁠هشام أحمد أبو النصر: محافظ أسيوط

⁠عبد الفتاح نور الدين سراج: محافظ سوهاج

⁠خالد محمود عبد الحليم عبد العال: محافظ قنا

⁠طارق مرزوق عبد مغني: محافظ الدقهلية

أيمن محمد رشاد الشهابي: محافظ دمياط

⁠علاء إبراهيم عبد المعطي: محافظ كفر الشيخ

⁠إبراهيم شهاوي أبوليمون: محافظ المنوفية

⁠حازم محمد حسن الأشموني: محافظ الشرقية

⁠إسماعيل محمد كمال: أسوان

أسماء محافظين المدن السياحية

⁠خالد مبارك حسين بكري: جنوب سيناء

⁠خالد شعيب محمود حسين: مطروح

⁠محمد سلمان الزملوط: الوادي الجديد

⁠عمرو محمود حنفي: البحر الأحمر

⁠خالد مجاور محمد: شمال سيناء

⁠محب حبشي خليل: بورسعيد

⁠أكرم محمد جلال إسماعيل: الإسماعيلية

⁠طارق حامد الشاذلي: السويس

⁠أحمد خالد حسن سعيد: الإسكندرية

⁠عبد المطلب ممدوح عمارة: الأقصر

نص اليمين للوزراء الجدد

نص اليمين الدستوري الذي يؤديه الوزراء الجدد اليوم أمام الرئيس السيسي.. وتنشر بوابة دوت الخليج الإلكترونية، في السطور التالية كل ما تريد معرفته عن نص اليمين الدستورية للوزراء الجدد.

نص اليمين الدستورية للوزراء الجدد

وحددت المادة 165 من الدستور نص القسم الذي يؤديه الوزراء الجدد أمام رئيس الجمهورية قبل مباشرة مهام عملهم الجديدة.

وجاء نص اليمين الدستورية على النحو التالي: «أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه».

تغيير عدد كبير من الوزراء والمحافظين

ويشمل التغيير عددا كبيرا من الحقائب الوزارية والمحافظين، وستعمل الحكومة الجديدة وفقا لبرنامج محدد يراعي ترتيب الأولويات، وفي مقدمتها تحسين الخدمات المقدمة للمواطن والإصلاح الهيكلي للاقتصاد وتشجيع الاستثمار.

تكليفات الرئيس السيسي للحكومة الجديدة

وتنشر بوابة دوت الخليج الإلكترونية، أبرز تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، للحكومة الجديدة، والتي جاءت خلال لقائه بالدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، لتقديم استقالة الحكومة في أول يونيو 2024، وكلف الرئيس في ذلك الوقت الدكتور مصطفى مدبولي بتشكيل حكومة جديدة.

ونستعرض في السطور التالية أبرز تكليفات الرئيس السيسي للحكومة الجديدة، وجاءت كما يلي: