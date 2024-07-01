نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تكريم ليلي علوي وغادة عادل في ثلاثنية مركز راشد لأصحاب الهمم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - احتفل مركز راشد لأصحاب الهمم في احتفالية ضخمة أقيمت في دبي بمرور 30 عامًا على انشائه، وقد عبرت السيدة مريم عثمان المؤسسة والمديرة العامة للمركز عن سعادتها لاستمرار المركز في تقديم خدمات تعليمية وترفيهية للطلاب تساعدهم على الاندماج في المجتمع بطريقة سريعة ومتقنة.

احتفالية ضخمة في دبي

وقد شارك في الحفل عدد كبير من النجوم منهم النجمتين ليلي علوي وغادة عادل والإعلامية بوسي شلبي، الذين تم تكريمهم، وأيضا قاموا بقضاء يوم كامل مع الأطفال شاركوهم فيه بكل أنشطتهم التعليمية واندمجوا معهم في كافة تفاصيلهم اليوميه من لعب ودراسة وانتهي بقضائه علي مسرح المركز ومشاركتهم التمثيل والغناء في عرضهم المسرحي الذين قدموه تحية للنجمتين.

آخر أعمال غادة عادل

جدير بالذكر أن غادة عادل كانت قدمت مؤخرًا مسلسل “حالة خاصة”، والذي قدمت فيه دور أم لديها ابن من ذوي الاحتياجات الخاصة، وأيضًا رئيسه عمل لديها موظف من ذوي الهمم وسلط العمل الضوء على كيفية تعاملها مع الاثنين.