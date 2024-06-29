لهذا السبب.. مفيدة شيحة تتصدر تريند "جوجل"

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر اسم الإعلامية مفيدة شيحة تريند محرك البحث جوجل، بعد احتفالها أمس بعقد قران ابنتها منة الله عماد على أحمد محمد بحر وذلك داخل مسجد محمد علي بالقلعة، وحرص عدد كبير من الإعلاميات على مشاركتها فرحتها بتلك المناسبة أبرزهم مريم أمين، رولا خرسا، بوسي شلبي، لمياء فهمي عبد الحميد، دعاء صلاح، سهير شلبي.



مفيدة شيحة تعلن عن موعد عقد قران ابنتها

وفي سياق آخر، حرصت مفيدة شيحة على الاحتفال مع ابنتها قبل عقد القران، وشاركت فيديو عبر حسابها على "انستجرام" وهي ترقص مع ابنتها وخطيبها، وأخرى وهي ترقص بمفردها، معبرة عن فرحتها الشديدة بتلك المناسبة، حيث علقت على الفيديو قائلة: "النهاردة فرحة عمري"، وسط تفاعل كبير من الجمهور ونجوم الوسط الفني والإعلامي.

تعليقات الجمهور على منشور مفيدة شيحة



وفور مشاركة المنشور نال على إعجاب الجمهور، وكانت من بين أبرز التعليقات ألف مبروك، ربنا يسعدهم ويتمم لهم على خير، ربنا يباركلك فيها يارب العالمين، وغيرها من التعليقات.

يذكر أن مفيدة شيحة من أشهر الإعلاميات المصريات، شاركت في تقديم العديد من البرامج التليفزيونية والإذاعية الناجحة، وتخصصت في برامج المنوعات، أبرزها، سكوت حنغني على قناة النيل للأخبار، دقيقة مفيدة على قناة النيل الدولية، الستات مايعرفوش يكدبوا على قناة CBC، الشيف ومفيدة في قناة cbc.