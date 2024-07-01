خلال 24 ساعة.. الإدارة العامة لشرطة الكهرباء تضبط 16803 قضية سرقة تيار كهربائى

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 1 يوليو 2024 03:32 مساءً - فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية بمواصلة الحملات الأمنية المُكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها، ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية، إضطلعت أجهزة الوزارة بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الإقتصادى، بتكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة فى مجال أعمال تلك الإدارات.

وأسفرت هذه الجهود خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، فقامت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، بعدة حملات لضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التى تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، ومحطات السكك الحديدية، وداخل القطارات، وأسفرت جهودها عن ضبط (1691) قضية متنوعة.

كما أسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة الكهرباء عن ضبط (16803) قضية سرقة تيار كهربائى، ومخالفات شروط التعاقد.

واسفرت جهود الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم عن ضبط (522) قضية فى عدة مجالات أبرزها "الضرائب العامة ، مخالفات الجمارك ، تحرى مدين لمصلحة الضرائب".

وقامت الإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات الجديدة بضبط (78) قضية متنوعة وضبط كافة المخالفات أبرزها (مخالفات مبانى ، بالإضافة لتنفيذ عدد من القرارات الإدارية).

وجارى مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية.. لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.