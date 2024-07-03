عاجل - أول تصريح من وزير الثقافة الجديد: سأعمل جاهدا على هذا الملف (من هو أحمد هنو؟)

القاهرة - محمد ابراهيم - أدى الدكتور أحمد هنو، أداء اليمين الدستورية وزيرًا للثقافة، أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، وقال في أولى تصريحاته إن بناء الشخصية المصرية أولوية وسأعمل جاهدًا للحفاظ على الريادة الثقافية المصرية وتعزيز مكانة مصر كمركز ثقافي إقليمي ودُولي

أكد الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، أن بناء الإنسان المصري سيكون على رأس أولويات عمل الوزارة خلال الفترة القادمة، وذلك من خلال العمل على تعزيز القيم والمبادئ الإيجابية لدى جميع أفراد المجتمع، ودعم دور الثقافة في تنمية مهارات الشخصية المصرية، وصقل قدراتها، ونشر الوعي والمعرفة، وتشجيع الإبداع والابتكار، ودعم الموهوبين.

وأشار هنو -عقب أداء اليمين الدستورية وزيرًا للثقافة- أمام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، إلى أن الفترة القادمة ستشهد تكثيف العمل على مشروعات تطوير البنية الثقافية، ودعم الصناعات الإبداعية، وحماية الهوية المصرية، وتوثيق التراث الثقافي. كما أوضح وزير الثقافة أنه سيكون صوت المثقفين المصريين لدى الحكومة، وسيعمل جاهدًا للحفاظ على الريادة الثقافية المصرية، وتعزيز مكانة مصر كمركز ثقافي إقليمي ودُولي، وتحقيق التكامل والإنصاف الثقافي في مجتمعنا.

وعبر وزير الثقافة، عن خالص امتنانه للقيادة السياسية، على ثقتها الغالية بتكليفه بمنصب وزير الثقافة، مؤكدًا على أنه سيبذل قصارى جهده لتحقيق آمال وتطلعات الشعب المصري في مجالات الثقافة.

من هو أحمد هنو وزير الثقافة الجديد؟

ولد الدكتور أحمد فؤاد هنو، في الثالث عشر من ديسمبر عام 1968، وحصل على بكالوريوس كلية الفنون الجميلة "قسم الحفر" عام 1992، وماجستير "أفلام الرسوم المتحركة التجريبية" من جامعة القاهرة عام 1997. وحصل على الدكتوراة في فلسفة الفن، تخصص "الاتصال المرئي وإبداع أفلام الرسوم المتحركة".

ويُعد الدكتور أحمد هنو، وزير الثقافة، من مؤسسي "جامعة الجلالة الأهلية"، وشغل فيها عددًا من المناصب، منها: "نائب رئيس الجامعة لشئون الطلاب عام 2023، عميد كلية الفنون والتصميم عام 2021"، كما شغل منصب عميد كلية الفنون الجميلة بجامعة حلوان عام 2019.

كما انتدب للعمل بعدد من الجامعات، منها: "الجامعة الألمانية بالقاهرة، جامعة النيل الدُولية، كلية الفنون الجميلة بجامعتي المنيا والمنصورة".

عضو عامل بنقابة الفنانين التشكيليين منذ عام 1992، وعضو بنقابة فناني التحريك، وجمعية محبي الفنون الجميلة.

حصل هنو، على العديد من الجوائز والتكريمات، أبرزها: "جائزة أفضل تصميم لفيلم رسوم متحركة بالملتقى العربي للرسوم المتحركة عام 2014، جائزة أفضل مخرج بمهرجان القاهرة الدُولي لأفلام التحريك عام "2020.

كما حصل على: "جائزة التميز بملتقى الأقصر للفنون الإفريقية عام 2020، تكريم جامعة حلوان للتميز العام "2021.

تولى الدكتور أحمد هنو، وزير الثقافة، رئاسة ملتقى القاهرة الدولي للرسوم المتحركة -التابع لصندوق التنمية الثقافية بوزارة الثقافة-، عام 2022.

واختير لعضوية عدد من اللجان، منها: "لجنة فحص الإنتاج لنيل جوائز الدولة التشجيعية في الفنون والآداب -بالمجلس الأعلى للثقافة عام 2021-، اللجنة العليا لملتقى الأقصر الدولي للتصوير عامي 2020 و2021، اللجنة العلمية لإعداد سيناريوهات العرض المتحفي بوزارة الآثار، لجنة توصيف البرامج والمقررات التعليمية والدراسية للجامعات التكنولوجية عام 2018، لجنة تنسيق الميادين والأماكن العامة -التابعة للجهاز القومي للتنسيق الحضاري-، اللجنة العلمية والتقييم للأبحاث العلمية والفنية المقدمة للهيئة الألمانية للتبادل العلمي".

مشاهدة فيديو الحكومة الجديدة تؤدي اليمين الدستورية أمام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي

وتنشر بوابة دوت الخليج الإلكترونية، لحظة حلف وزراء الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، حلف اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي.

أسماء وزراء حكومة "مدبولي" كاملة

الحكومة الجديدة 2024

أسماء وزراء الحكومة الجديدة 2024 اسم الوزير الوزارة مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء الفريق كامل الوزير وزير النقل والصناعة ونائب رئيس مجلس الوزراء الفريق أول عبدالمجيد صقر وزير الدفاع اللواء محمود توفيق وزير الداخلية خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي عمرو طلعت وزير الاتصالات أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة هاني سويلم وزير الري والموارد المائية مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي أسامة الأزهري وزير الأوقاف أحمد كوجك وزير المالية محمود فوزي وزير الشؤون النيابية شريف فاروق وزير التموين بدر عبدالعاطي وزير الخارجية سامح الحنفي وزير الطيران عدنان الفنجري وزير العدل شريف الشربيني وزير الإسكان حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية منال عوض ميخائيل وزير التنمية المحلية كريم بدوي وزير البترول محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم محمد جبران وزير العمل شريف فتحي وزير السياحة أحمد هنو وزير الثقافة

حركة المحافظين 2024.. القائمة الكاملة لـ 27 محافظا ما بين تعيين وتجديد ثقة

وكشفت قناة "إكسترا نيوز" حركة المحافظين الجدد 2024، من خلال إعلان أسماء 27 محافظا منهم من جرى تعيينه لأول مرة وآخرون جرى تجديد الثقة فيهم، وتنشر بوابة دوت الخليج الإلكترونية، في السطور التالية تفاصيل حركة المحافظين 2024 من خلال رصد أسماء 27 محافظا جديدا حسب ما جرى إعلانه.

أسماء 27 محافظا جديدا في حركة المحافظين 2024

أشرف مجدي إبراهيم الجندي: محافظ الغربية

⁠إبراهيم صابر خليل خليل: محافظ القاهرة

⁠عادل سعيد إبراهيم النجار: محافظ الجيزة

أيمن محمد إبراهيم عطية: محافظ القليوبية

⁠جاكلين عازر عبد الحليم عازر: محافظ البحيرة

⁠أحمد عبدالله الأنصاري: محافظ الفيوم

⁠محمد هاني جمال الدين غنيم: محافظ بني سويف

⁠عماد أحمد محمود كدواني: محافظ المنيا

⁠هشام أحمد أبو النصر: محافظ أسيوط

⁠عبد الفتاح نور الدين سراج: محافظ سوهاج

⁠خالد محمود عبد الحليم عبد العال: محافظ قنا

⁠طارق مرزوق عبد مغني: محافظ الدقهلية

أيمن محمد رشاد الشهابي: محافظ دمياط

⁠علاء إبراهيم عبد المعطي: محافظ كفر الشيخ

⁠إبراهيم شهاوي أبوليمون: محافظ المنوفية

⁠حازم محمد حسن الأشموني: محافظ الشرقية

⁠إسماعيل محمد كمال: أسوان

أسماء محافظين المدن السياحية

⁠خالد مبارك حسين بكري: جنوب سيناء

⁠خالد شعيب محمود حسين: مطروح

⁠محمد سلمان الزملوط: الوادي الجديد

⁠عمرو محمود حنفي: البحر الأحمر

⁠خالد مجاور محمد: شمال سيناء

⁠محب حبشي خليل: بورسعيد

⁠أكرم محمد جلال إسماعيل: الإسماعيلية

⁠طارق حامد الشاذلي: السويس

⁠أحمد خالد حسن سعيد: الإسكندرية

⁠عبد المطلب ممدوح عمارة: الأقصر

نص اليمين للوزراء الجدد

نص اليمين الدستوري الذي يؤديه الوزراء الجدد اليوم أمام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.. وتنشر بوابة دوت الخليج الإلكترونية، في السطور التالية كل ما تريد معرفته عن نص اليمين الدستورية للوزراء الجدد.

نص اليمين الدستورية للوزراء الجدد

وحددت المادة 165 من الدستور نص القسم الذي يؤديه الوزراء الجدد أمام رئيس الجمهورية قبل مباشرة مهام عملهم الجديدة.

وجاء نص اليمين الدستورية على النحو التالي: «أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه».

تغيير عدد كبير من الوزراء والمحافظين

ويشمل التغيير عددا كبيرا من الحقائب الوزارية والمحافظين، وستعمل الحكومة الجديدة وفقا لبرنامج محدد يراعي ترتيب الأولويات، وفي مقدمتها تحسين الخدمات المقدمة للمواطن والإصلاح الهيكلي للاقتصاد وتشجيع الاستثمار.

تكليفات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للحكومة الجديدة

وتنشر بوابة دوت الخليج الإلكترونية، أبرز تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، للحكومة الجديدة، والتي جاءت خلال لقائه بالدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، لتقديم استقالة الحكومة في أول يونيو 2024، وكلف الرئيس في ذلك الوقت الدكتور مصطفى مدبولي بتشكيل حكومة جديدة.

ونستعرض في السطور التالية أبرز تكليفات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للحكومة الجديدة، وجاءت كما يلي: