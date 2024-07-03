أول تصريح من وزير المجالس النيابية الجديد بعد أدائه اليمين الدستورية: نواجه تحديات نتغلب عليها بالتوافق والمناقشة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 3 يوليو 2024 02:26 مساءً - عبر المستشار محمود فوزي، وزير المجالس النيابية، عن سعادته بهذا التكليف، مشددا على أنه "ندعو الله على أن يعين أعضاء الحكومة على أن يؤدون الأمانة التي حملوا إياها".

وقال في تصريحات لـ إكسترا نيوز، "المرحلة المقبلة تشهد تحديات داخلية وتحديات إقليمية وتحديات خارجية، فالتحديات الداخلية هناك أزمات في الكهرباء وأزمات في الطاقة".

وأضاف: "التغلب على كل هذه التحديات يبدأ من نقطة واحدة هي التوافق والتفاهم والمناقشة والحصول على مزيد من المعلومات يستطيع الجميع أن يفهم على أي أرضية تقف".