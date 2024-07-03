المحافظون الجدد يؤدون اليمين الدستورية أمام الرئيس السيسي

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 3 يوليو 2024 02:26 مساءً - أدى المحافظون الجدد اليمين الدستورية اليوم، الأربعاء، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسى، بمقر رئاسة الجمهورية في مصر الجديدة.

وتضم قائمة المحافظين الجدد كلا من:

- اشرف مجدي ابراهيم الجندي محافظ الغربية

- ⁠ابراهيم صابر خليل خليل محافظ القاهرة

- ⁠عادل سعيد ابراهيم النجار محافظ الجيزة

- ⁠ايمن محمد ابراهيم عطية محافظ القليوبية

- ⁠جاكلين عازر عبد الحليم عازر محافظ البحيرة

- ⁠احمد عبدالله الانصاري محافظ الفيوم

- ⁠محمد هاني جمال الدين غنيم محافظ بني سويف

- ⁠عماد احمد محمود كدواني محافظ المنيا

- ⁠هشام احمد ابو النصر محافظ اسيوط

- ⁠عبد الفتاح نور الدين سراج محافظ سوهاج

- ⁠خالد محمود عبد الحليم عبد العال محافظ قنا

- ⁠طارق مرزوق عبد مغني محافظ الدقهلية

- ⁠ايمن محمد رشاد الشهابي محافظ دمياط

- ⁠علاء ابراهيم عبد المعطي محافظ كفر الشيخ

- ⁠ابراهيم شهاوي ابو ليمون محافظ المنوفية

- ⁠حازم محمد حسن الاشموني محافظ الشرقية

- ⁠خالد مبارك حسين بكري جنوب سيناء

- ⁠خالد شعيب محمود حسين مطروح

- ⁠محمد سلمان الزملوط الوادي الجديد

- ⁠عمرو محمود حنفي البحر الاحمر

- ⁠خالد مجاور محمد شمال سيناء

- ⁠اسماعيل محمد كمال اسوان

- ⁠محب حبشي خليل بورسعيد

- ⁠اكرم محمد جلال اسماعيل الاسماعيلية

- ⁠طارق حامد الشاذلي السويس

- ⁠احمد خالد حسن سعيد الاسكندرية

- ⁠عبد المطلب ممدوح عمارة الاقصر