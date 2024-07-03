أخبار مصرية

المحافظون الجدد يؤدون اليمين الدستورية أمام الرئيس السيسي

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احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 3 يوليو 2024 02:26 مساءً - أدى المحافظون الجدد اليمين الدستورية اليوم، الأربعاء، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسى، بمقر رئاسة الجمهورية في مصر الجديدة.

 

وتضم قائمة المحافظين الجدد كلا من:

- اشرف مجدي ابراهيم الجندي محافظ الغربية 

- ⁠ابراهيم صابر خليل خليل محافظ القاهرة 

- ⁠عادل سعيد ابراهيم النجار محافظ الجيزة 

- ⁠ايمن محمد ابراهيم عطية محافظ القليوبية 

- ⁠جاكلين عازر عبد الحليم عازر محافظ البحيرة 

- ⁠احمد عبدالله الانصاري محافظ الفيوم 

- ⁠محمد هاني جمال الدين غنيم محافظ بني سويف 

- ⁠عماد احمد محمود  كدواني محافظ المنيا 

- ⁠هشام احمد ابو النصر محافظ اسيوط 

- ⁠عبد الفتاح نور الدين سراج محافظ سوهاج 

- ⁠خالد محمود عبد الحليم عبد العال محافظ قنا 

- ⁠طارق مرزوق عبد مغني محافظ الدقهلية 

- ⁠ايمن محمد رشاد الشهابي محافظ دمياط 

- ⁠علاء ابراهيم عبد المعطي محافظ كفر الشيخ 

- ⁠ابراهيم شهاوي ابو ليمون محافظ المنوفية 

- ⁠حازم محمد حسن الاشموني محافظ الشرقية 

- ⁠خالد مبارك حسين بكري جنوب سيناء 

- ⁠خالد شعيب محمود حسين مطروح 

- ⁠محمد سلمان الزملوط الوادي الجديد 

- ⁠عمرو محمود حنفي البحر الاحمر 

- ⁠خالد مجاور محمد شمال سيناء 

- ⁠اسماعيل محمد كمال اسوان 

- ⁠محب حبشي خليل بورسعيد 

- ⁠اكرم محمد جلال اسماعيل الاسماعيلية 

- ⁠طارق حامد الشاذلي السويس 

- ⁠احمد خالد حسن سعيد الاسكندرية 

- ⁠عبد المطلب ممدوح عمارة الاقصر

سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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