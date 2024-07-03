المحافظون الجدد يؤدون اليمين الدستورية أمام الرئيس السيسي

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 3 يوليو 2024 02:26 مساءً - أدى المحافظون الجدد اليمين الدستورية اليوم، الأربعاء، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسى، بمقر رئاسة الجمهورية في مصر الجديدة.
وتضم قائمة المحافظين الجدد كلا من:
- اشرف مجدي ابراهيم الجندي محافظ الغربية
- ابراهيم صابر خليل خليل محافظ القاهرة
- عادل سعيد ابراهيم النجار محافظ الجيزة
- ايمن محمد ابراهيم عطية محافظ القليوبية
- جاكلين عازر عبد الحليم عازر محافظ البحيرة
- احمد عبدالله الانصاري محافظ الفيوم
- محمد هاني جمال الدين غنيم محافظ بني سويف
- عماد احمد محمود كدواني محافظ المنيا
- هشام احمد ابو النصر محافظ اسيوط
- عبد الفتاح نور الدين سراج محافظ سوهاج
- خالد محمود عبد الحليم عبد العال محافظ قنا
- طارق مرزوق عبد مغني محافظ الدقهلية
- ايمن محمد رشاد الشهابي محافظ دمياط
- علاء ابراهيم عبد المعطي محافظ كفر الشيخ
- ابراهيم شهاوي ابو ليمون محافظ المنوفية
- حازم محمد حسن الاشموني محافظ الشرقية
- خالد مبارك حسين بكري جنوب سيناء
- خالد شعيب محمود حسين مطروح
- محمد سلمان الزملوط الوادي الجديد
- عمرو محمود حنفي البحر الاحمر
- خالد مجاور محمد شمال سيناء
- اسماعيل محمد كمال اسوان
- محب حبشي خليل بورسعيد
- اكرم محمد جلال اسماعيل الاسماعيلية
- طارق حامد الشاذلي السويس
- احمد خالد حسن سعيد الاسكندرية
- عبد المطلب ممدوح عمارة الاقصر