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وزير الإسكان الجديد: سنبذل أقصى جهد في مشروع حياة كريمة واستثمار المشروعات التي نفذتها الدولة

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احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 3 يوليو 2024 02:26 مساءً -  

قال المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان، إن الوزارة تعتبر من أهم الوزارات بالحكومة المصرية، ولديها مجموعة من الملفات ذات الأولوية وعلى رأسها مشروع الإسكان، ومشروع سكن لكل المصريين والإسكان الاجتماعي ومشروع تطوير العشوائيات.

 

وتعهد الشربيني فى تصريحات لقناة "أكسترا نيوز" عقب أدائه اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسى، ببذل جهد كبير في مشروع حياة كريمة وإدارة الأصول واستثمار المشروعات التي تم الانتهاء من تنفيذها، بحيث تحقق استفادة من هذه المشروعات بمشاركة القطاع الخاص، مؤكدا على استكمال باقى المشروعات فى العاصمة الإدارية والمنصورة الجديدة وباقى مدن الجيل الرابع.

 

 

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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