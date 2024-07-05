توقعات برج الأسد لشهر يوليو 2024 مع غالية بكفلاوي

بقلم: غالية بكفلاوي

ماذا يخبئ الفلك لمواليد برج الأسد هذا الشهر؟ تابع قراءة السطور التالية.

توقعات برج الأسد لشهر يوليو 2024

قد يبدأ هذا الشهر ببطء وفتور فكن متأنياً جداً وابحث عن سلامتك، ولا تغامر بأي مجال. يتقلب مزاجك ببعض الفترات، وتعجز عن فهم ما يحدث أو إيجاد التسويات.

تخف مقاومتك، وتتراجع المعنويات وكل ذلك تسببه الكواكب الموجودة ببرج السرطان مع المريخ الموجود ببرج الثور، والذي يشير لبعض التقلّبات الصحية، وربما عدم الانسجام مع أفراد العائلة وكثرة الخلافات. احمي نفسك من اي مبالغة يا عزيزي، ولا تتورط بتحديات وتعلّم كيف تنتظر الوقت المناسب.

عطارد هو أول الوافدين لبرجك، والذي يحرّك أمورك الإدارية أو أوراق أو معاملات، وربما سفر وكذلك يشير لاتفاقات جديدة مهنية، وربما مالية فعطارد هو كوكبك المالي، ويتفاعل أكثر بوصول الزهرة لبرجك بتاريخ ١١؛ مما يبشرك بعمل جديد أو تحسّن مهني أو العمل بمجال إبداعي وفني تبرز فيه مواهبك وإمكانياتك. وكذلك تشير لمرحلة عاطفية أكثر وضوحاً من السابق، وتفتح قلبك وتستقبل الحب بفرح.

تعيش بعض المغامرات؛ مما يسبب لك السعادة، وربما تلتقي بأشخاص تتحمس لتوطيد صلتك بهم سواء عاطفياً أو حتى اجتماعياً حيث تنشط وتتوسع علاقاتك، ويدخل أشخاص جدد لدائرتك. قبل ذلك التاريخ تعيش حالة من الانقباض وتراجع الفرص والتباس لبعض المشاعر وعدم الاستقرار.

بتاريخ ٥ يولد قمر جديد لبرج السرطان، ويشير إلى بداية عملية ربما مع مؤسسة أو شركة أو عبر سفر.

أما عن اكتمال القمر بتاريخ ٢١ ببرج الدلو متزامناً مع وصول الشمس لبرجك، فذلك يشير لعقود واتفاقات جديدة ووضوح بالرؤية وتطورات إيجابية لها علاقة بشراكات وصلات مفيدة لك.

تتحرر بتاريخ ٢٠ من تأثيرات المريخ المزعجة بانتقاله لبرج الجوزاء؛ مما يجعلك أكثر جرأة وإقبالاً على طموحاتك وأهدافك، ولكن من المفيد الحذر أثناء السفر والحرص على كل ما يتعلق به وكذلك عدم إعطاء الثقة للأشخاص الجدد بحياتك كما عليك الاهتمام بتعاملاتك المالية من التسرّع والعشوائية حيث تبدأ مرحلة جيدة، وتحمل لك أرباح ومكاسب مالية اعتباراً من تاريخ ٢٦.

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