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حياة كريمة.. مليون مواطن بـ66 قرية ببنى سويف استفادوا من المرحلة الأولى لمبادرة الرئيس

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احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 3 يوليو 2024 02:26 مساءً - شهدت قرى المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة بمحافظة بنى سويف تنفيذ العديد من المشروعات استهدفت نحو مليون مواطن داخل 66 قرية رئيسية بمركزى ببا وناصر .

 

وشهدت المرحلة الأولى إنشاء 6 وحدت اجتماعية، 12 مجمع خدمات زراعية، 14 نقطة اسعاف، 42 وحدة صحية، 780 فصل دراسي، 82 مدرسة، 4 مراكز تنمية أسرة، 6 محطات مياه شرب، 66 مشروع صرف صحي، 8 محطات معالجة، فضلا عن إنشاء 65 برج شبكات محمول توصيل شبكة الألياف الضوئية، 29 مركز شباب، 12 مجمعات خدمات حكومية، 26 مكتب بريد، 12 نقطة شرطة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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