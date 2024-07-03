حياة كريمة.. مليون مواطن بـ66 قرية ببنى سويف استفادوا من المرحلة الأولى لمبادرة الرئيس

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 3 يوليو 2024 02:26 مساءً - شهدت قرى المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة بمحافظة بنى سويف تنفيذ العديد من المشروعات استهدفت نحو مليون مواطن داخل 66 قرية رئيسية بمركزى ببا وناصر .

وشهدت المرحلة الأولى إنشاء 6 وحدت اجتماعية، 12 مجمع خدمات زراعية، 14 نقطة اسعاف، 42 وحدة صحية، 780 فصل دراسي، 82 مدرسة، 4 مراكز تنمية أسرة، 6 محطات مياه شرب، 66 مشروع صرف صحي، 8 محطات معالجة، فضلا عن إنشاء 65 برج شبكات محمول توصيل شبكة الألياف الضوئية، 29 مركز شباب، 12 مجمعات خدمات حكومية، 26 مكتب بريد، 12 نقطة شرطة.