ضبط 7 قضايا إتجار فى المواد المخدرة في حملة أمنية بالمحافظات

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 3 يوليو 2024 02:26 مساءً - فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية لإستهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام، فقد قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريتى أمن (أسوان – دمياط) بتوجيه حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة ، حيث أسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

مديرية أمن أسوان

ضبط عدد (3) قضايا إتجار فى المواد المخدرة .. ضُبط خلالهم (8,400 كيلو جرام لمخدر الحشيش - كمية لمخدر الشابو) .. بحوزة (3 متهمين "لهم معلومات جنائية").

تنفيذ عدد (683) حكم قضائى متنوع.

مديرية أمن دمياط

ضبط عدد (4) قضايا إتجار فى المواد المخدرة والأسلحة النارية .. ضُبط خلالهم (7,100 كيلو جرام لمخدر الحشيش – 8,500 كيلو جرام لمخدر البانجو –

7,500 كيلو جرام لمخدر الهيدرو - كمية لمخدر الهيروين).. وكذا ضبط قطعة سلاح نارى ، عبارة عن (فرد محلى وعدد من الطلقات) بحوزة (4 متهمين لــ "3 منهم معلومات جنائية").

تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.