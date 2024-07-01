استشهاد طفل وامرأة فلسطينيين جراء قصف مسيرة إسرائيلية لمخيم طولكرم

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 1 يوليو 2024 03:32 مساءً - استُشهد، اليوم الاثنين، طفل وامرأة فلسطينيان، وأصيب أربعة آخرون، إثر إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي، مسيرة باتجاه مدخل مخيم طولكرم ، خلال عملية اقتحام مدينة طولكرم ومخيميها شمال الضفة الغربية.

وأطلقت قوات الاحتلال النار بشكل عشوائي خلال انسحابها من المخيم بعد عدوان استمر أكثر من سبع ساعات، فيما أطلقت المسيرة صاروخا باتجاه مدخل المخيم ، ما أسفر عن استشهاد طفل وامرأة، وإصابة أربعة آخرين.

وكانت قوات الاحتلال، قد اقتحمت صباحا مخيم نور شمس، وفرضت طوقا عسكريا مشددا عليه، ومنعت المواطنين من الخروج منه أو الدخول إليه، ونشرت قناصتها على أسطح البنايات المرتفعة وفي داخلها، وفجرت منزلا، وألحقت دمارا واسعا في البنية التحتية والممتلكات.

وألحق الاحتلال دمارًا هائلا في البنية التحتية للمخيم، وتعمد تخريب الممتلكات العامة والخاصة على طول شارع نابلس، كما دمر خط المياه الرئيسي المغذي للمخيم.

وكانت طائرة مسيرة، قد قصفت أمس الأحد، منزلا في المخيم، ما أدى إلى استشهاد شاب، وإصابة 5 آخرين بينهم إصابتان بحالة خطيرة.

ومنذ السابع من أكتوبر 2023، استُشهد في الضفة الغربية بما فيها القدس، 556 مواطنا فلسطينيًا بينهم 137 طفلا.