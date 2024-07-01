تفاصيل حفلات المملكة السعودية المصاحبة لكأس العالم للرياضات الإلكترونية (صور)

القاهرة - محمد ابراهيم - تستقبل العاصمة السعودية الرياض هذا الصيف بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية التي تقام في الفترة من (3 يوليو وحتى 25 أغسطس 2024 ) ويشارك بها 30 فريق عالمي، وهو ما اعلن عنه معالي المستشار تركي بن عبد المحسن آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، كاشفًا معاليه أنه ضمن الفعاليات الترفيهية المصاحبة لهذا الحدث الضخم وحفلات "جولة المملكة".

تفاصيل الحفلات

وتقام الحفلات برعاية الهيئة العامة للترفيه وبالتعاون مع "برنامج جودة الحياة"، عددًا من الليالي والسهرات الغنائية المميزة، تتولى فيها "مجموعة روتانا للموسيقى" تنظيم وإشراف عددًا من هذه الحفلات التي يحيها نخبة من المع نجوم الغناء السعودي والخليجي والعربي، وبذلك تتوجه الأنظار إلى المملكة العربية السعودية الوجهة السياحية والترفيهية الاولى للجميع هذا الصيف، ما سيلهب حماسة الجمهور في متابعة كل ما يجري في الرياض والمناطق الاخرى ويعيشون الأجواء طربًا وفرحًا وتفاعلًا مع حدث كأس العالم للرياضات الإلكترونية.

مواعيد حفلات السعودية

من جانبه، أزاح سالم الهندي الرئيس التنفيذي لمجموعة روتانا للموسيقى الستار عن ما ستتولى روتانا تنظيمه ضمن حفلات جولة المملكة والفعاليات المصاحبة لبطولة كأس العالم في الرياض، وذلك على النحو التالي:



وفي يوم 5 يوليو يحيي ماجد المهندس حفلًا غنائيًا في مسرح "محمد عبده أرينا السعودية الرياض.

وفي يوم 10 يوليو، يحيي عبد المجيد عبد الله في مسرح "محمد عبده أرينا السعودية الرياض



وفي يوم 21 يوليو، تحيي أصالة نصري حفلًا غنائيًا بمشاركة أحمد سعد في مسرح محمد عبده أرينا السعودية الرياض.



وفي يوم 29 يوليو، يحيي راشد الفارس وأميمة طالب وفهد الكبيسي في مسرح محمد عبده أرينا السعودية.



وفي يوم 6 أغسطس، يحيي نبيل شعيل وفرقة ميامي في مسرح "محمد عبده أرينا السعودية الرياض.

ويوم 12 أغسطس حفل نوال الكويتية واحلام في مسرح "محمد عبده أرينا السعودية الرياض.



وفي يوم 16 أغسطس، يحيي عبد المجيد عبد الله، حفلًا غنائيًا في جامعة الملك خالد، ويتوقع أن يكون هناك حفلات أخرى سيعلن عنها لاحقًا.