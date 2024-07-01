تفاصيل حفل نجوم الموسيقى العربية على المسرح الكبير

القاهرة - محمد ابراهيم - نظمت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد، احتفالية بمناسبة ذكري ثورة 30 يونيو احياها نجوم الموسيقى العربية بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو الدكتور مصطفى حلمي مساء أمس الأحد 30 يونيو على المسرح الكبير.

مجموعة من أهم وأشهر مؤلفات الموسيقى العربية والوطنية الحماسية

تضمن البرنامج مجموعة من أهم وأشهر مؤلفات الموسيقى العربية والوطنية الحماسية التى شكلت وجدان الشعب المصرى والعربي منها: قصيدة " مصر أجل"، أوبريت "الأرض الطيبة، الوطن الأكبر"، بلدي يا بلدي، سلمولي على مصر، الأرض بتتكلم عربي، مشربتش من نيلها، بحبك وحشتني، يا مصريين، عظيمة يا مصر، مهما خدتني المدن، طوف وشوف، يا بهية، على الربابة، يا بلادي يا بلادي، طوبة فوق طوبة، الله يا بلادنا الله، يا مصر يا أم الأمم، أم الدنيا، حلوة يا بلدي، تتر العائلة، بوابة الحلواني، وبالأحضان".

أداء النجوم

أداء النجوم " أحمد عفت، محمد حسن، مؤمن خليل، أحمد عصام، محمد متولي، أحمد سعيد، أشرف وليد، حنان عصام، غادة آدم، إيناس عز الدين، فرح الموجي، منار سمير، ومي حسن.