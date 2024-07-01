وكيل خطة النواب: ننتظر من الحكومة الجديدة العمل بسياسات واضحة وحلول محددة

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 1 يوليو 2024 03:32 مساءً - أعرب النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عن تطلعاته تجاه الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، مؤكدًا على أهمية تقديم برنامج حكومي واضح يتضمن سياسات محددة وحلولاً عملية. وشدد على ضرورة مصارحة الشعب بالمخاطر التي تواجه مصر وكيفية التعامل معها.

تقديم سياسات تتناسب مع الظروف الحالية

طالب وكيل لجنة الخطة والموازنة من الحكومة الجديدة بضرورة تقديم سياسات تتناسب مع الظروف السيئة التي تحيط بالمنطقة، بما فيها مصر. وأكد على أن برنامج الحكومة يجب أن يتضمن ورقة عمل قابلة للتنفيذ، مع دراسة المكاسب والخسائر من كل قرار يتم اتخاذه.

وأضاف أن هناك خسائر كبيرة ناتجة عن انقطاع الكهرباء، منها تأثيره السلبي على قطاع الزراعة وتوقف مصانع الأسمدة، وكذلك تأثيره على السياحة. وأشار إلى أن مصر كانت تعاني من أزمة سيولة في العملة الصعبة منذ أربعة أشهر، ولكن اليوم تواجه أزمة في اتخاذ القرارات المناسبة.

مصارحة الشعب بالظروف الصعبة

وأكد النائب ياسر عمر أن الأمراض الاقتصادية التي تواجهها البلاد واضحة، وبالتالي يجب أن تكون وصفة العلاج معلنة. وذكر أن مصر تواجه ظروفًا صعبة لم تشهدها حتى في أصعب الحروب، مثل حرب 67. وشدد على أهمية أن يدرك الشعب خطورة الظروف الحالية من خلال مصارحته بالحقائق.

برنامج عمل واضح للحكومة الجديدة

وأشار النائب إلى أن مجلس النواب ينتظر من الحكومة الجديدة تقديم برنامج عمل واضح يتضمن سياسات محددة يتم متابعتها من قبل المجلس. وأكد على ضرورة أن تكون المجموعة الاقتصادية في الحكومة مطالبة بوقف جميع السلبيات التي تؤدي إلى عجز في الموازنة، مع التركيز على الرقابة الشديدة على المشروعات من بداية الإسناد حتى مراحل التنفيذ النهائية.

انضباط مالي ورقابة مشددة

شدد وكيل لجنة الخطة والموازنة على أهمية تحقيق انضباط مالي في الإنفاق الحكومي، وذلك من خلال المراقبة الدقيقة قبل وبعد الصرف. وأكد على ضرورة تنفيذ المشروعات التي تحقق عوائد فعلية ووقف النزيف المالي الذي يثقل كاهل الموازنة دون داعٍ.

في الختام، دعا النائب ياسر عمر الحكومة الجديدة إلى تحمل مسؤولياتها بشفافية ووضوح، وتقديم حلول فعالة تساهم في تحسين الوضع الاقتصادي للبلاد وتحقيق استقرار سياسي واجتماعي يضمن مستقبلًا أفضل لمصر والمصريين.