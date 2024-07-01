ضبط قضايا إتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى بـ8 مليون جنيه خلال 24 ساعة

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 1 يوليو 2024 03:32 مساءً - أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة، عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة (8 مليون جنيه).

وأكدت وزارة الداخلية، أن هذه الجهود تأتى استمراراً للضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى، والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى، وما تمثله من تداعيات سلبية على الإقتصاد القومى للبلاد.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.