عاجل.. وزير الخارجية: مصر دولة ذات ريادة إقليمية وركيزة للاستقرار

جدة - نرمين السيد - السفير بدر عبدالعاطي

قال السفير بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والهجرة، إننا نعيش في منطقة تموج بالصراعات والأزمات من الاتجاهات كافة.





وأضاف عبد العاطي، خلال لقاء خاص للقاهرة الإخبارية مع وزير الخارجية الجديد عقب أدائه اليمين الدستورية، إن مصر دولة ذات ريادة إقليمية وتعد ركيزة الاستقرار بالمنطقة.

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