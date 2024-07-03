وزير السياحة: التحول الرقمي ملف مهم.. والوزارة قامت بخطوات جيدة فيه

جدة - نرمين السيد - شريف فتحى وزير السياحة

قال وزير السياحة والآثار شريف فتحي، إن التحول الرقمي ملف مهم، والوزارة قامت بخطوات جيدة فيه وستستمر في ذلك.





جاء ذلك في تصريحات إعلامية لقناة إكسترا نيوز عقب حلف اليمين الدستورية. وأدى الوزراء الجدد، اليمين الدستورية منذ قليل، أمام رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي. ويضم مجلس الوزراء الذي يؤدي اليمين الدستورية اليوم، 6 وزراء أعمارهم أقل من 50 عاما، ويضم 10 وزراء تتراوح أعمارهم بين 50 و59 عاماً، فيما يضم 14 وزيراً أعمارهم تتخطى الـ60 عاماً.

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