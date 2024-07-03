الأزهري بعد حلف اليمين: سنعمل تحت قيادة الرئيس على تقديم ما يليق بوطننا

جدة - نرمين السيد - أسامة الأزهري

توجه الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، بخالص الشكر والتقدير والاحترام للرئيس عبد الفتاح السيسي على ثقته التي أولاني إياها لهذا المكان.





وأوضح في تصريحات لـ إكسترا نيوز: "سنعمل تحت قيادة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على تقديم ما يليق بهذا الوطن". كما توجه الأزهري بالشكر للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، على ثقة الاختيار، ولوزير الأوقاف السابق الدكتور محمد مختار جمعة على الجهد الذي بذله في الوزارة ونكمل على ما بناه وشيده.

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