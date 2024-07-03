السفير بدر عبدالعاطي وزير الخارجية والهجرة.. محطات ومنجزات دبلوماسية

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جدة - نرمين السيد - السفير بدر عبدالعاطي
أما عن عمله بالخارجية، فقد التحق عبدالعاطي بالعمل الدبلوماسي في عام 1989 وتولى عدة مناصب هامة في تاريخه الدبلوماسي بداية من عمله في عدة عواصم مثل واشنطن وطوكيو في بداية مسيرته كدبلوماسي، وعمل نائب رئيس البعثة فى سفارة جمهورية مصر العربية فى بروكسل بين 2008 و2012، ثم عاد إلى القاهرة ليشغل منصب نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون "الاتحاد الأوروبى" وغرب أوروبا والمنسق الوطنى للاتحاد من أجل المتوسط بين 2012 و2013.
انتقل بعد ذلك وتولى مدير إدارة الدبلوماسية العامة بين 2013 و2015 وعمل كمتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية.
سافر عبد العاطي إلى المانيا للعمل كسفير مصر في برلين منذ عام 2015 حتى 2019، ثم عاد إلى القاهرة ليتولي منصب نائب وزير الخارجية للشؤون الأوروبية، ثم سافر سافر إلى بلجيكا لتولى عدة مناصب، منها سفير مصر في بروكسل ولوكسمبورج والاتحاد الأوروبي ومندوب مصر الدائم لدى حلف شمال الأطلسي "الناتو" حتى يوليو2024.
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