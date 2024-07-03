وزير المجالس النيابية: الحكومة ستساعد في تفعيل مخرجات الحوار الوطني

جدة - نرمين السيد - المستشار محمود فوزي

قال المستشار محمود فوزي، وزير المجالس النيابية، إن التواصل السياسي هو المدخل لحل ما نواجهه من تحديات، لافتا إلى أنه منذ ما يقرب من عامين ونصف في حالة حوارية في مصر، مبادرة رئاسية مستنيرة أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي بالحوار الوطني.





وأكمل في تصريحات لـ إكسترا نيوز: "الحوار الوطنى منصة جمعت كل المصريين من كل التوجهات من كل التخصصات بمحاور سياسية واقتصادية ومجتمعية". وتابع فوزي: "تكليف الرئيس للحكومة اليوم بأن يكون هناك نوع من التواصل السياسي، وهو إشارة إلى استمرار حالة الحوار، والتواصل السياسي جزء منه بطبيعة الحال الحوار الوطني". وأضاف: "نحن مكلفون بأن يكون لدينا صلة بالحوار الوطني ولدينا علاقات جيدة معهم، وأشرف بأني رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، ومخرجات الحوار الوطني بعضها يكون تشريعي وبعضها يكون تنفيذي، وإن شاء الحكومة تساعد في المخرجات التشريعية وأيضا في المخرجات التنفيذية بعد العرض على الرئيس".

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