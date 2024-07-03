جدة - نرمين السيد - المستشار محمود فوزي

عبر المستشار محمود فوزي، وزير المجالس النيابية، عن سعادته بهذا التكليف، مشددا على أنه "ندعو الله على أن يعين أعضاء الحكومة على أن يؤدون الأمانة التي حملوا إياها".





وقال في تصريحات لـ إكسترا نيوز، "المرحلة المقبلة تشهد تحديات داخلية وتحديات إقليمية وتحديات خارجية، فالتحديات الداخلية هناك أزمات في الكهرباء وأزمات في الطاقة". وأضاف: "التغلب على كل هذه التحديات يبدأ من نقطة واحدة هي التوافق والتفاهم والمناقشة والحصول على مزيد من المعلومات يستطيع الجميع أن يفهم على أي أرضية تقف".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزير المجالس النيابية: نواجه تحديات نتغلب عليها بالتوافق والمناقشة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.