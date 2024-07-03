«اقتران القمر بالمشترى».. أشرف شاكر: ظاهرة ليست نادرة وتُرى بالعين المجردة

جدة - نرمين السيد - القمر والمشتري

تحدث الدكتور أشرف شاكر، رئيس قسم الفلك بالمعهد القومي للبحوث الفلكية، عن ظاهرة اقتران القمر بالمشترى في مشهد بديع يُشاهد بالعين المجردة، قائلا إن تلك الظاهرة الفلكية ليست نادرة، وإنما تحدث كل يوم ظواهر اقتران مع القمر أو المحاق أو البدر، موضحا أننا في محاق شهر محرم.





وأضاف «شاكر»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر» تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي وبسنت الحسيني عبر القناة الأولى والفضائية المصرية: «لو نظر أحد منذ ساعتين مضوا تجاه الشرق، كان سيجد القمر في طور المحاق ويوجد أسفله نجم لامع للغاية وهو كوكب المشترى الذي يُعرف بلامعه وعملاق المجموعة الشمسية». وتابع، أن الظاهرة سالفة الذكر يمكن رؤيتها بالعين المجردة القمر والمشترى بجوار بعضهم البعض، ولكن في حالة وجود منظار صغير سيتمكن الشخص من رؤية الـ4 أقمار غاليليو «أقمار كوكب المشترى».

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