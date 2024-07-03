وزير الإسكان لـ إكسترا نيوز: إدارة الأصول واستثمار المشروعات المنفذة أولوية

وأكد الوزير، خلال حديثه لقناة إكسترا نيوز، عقب حلف اليمين الدستورية، أن هناك مجموعة من الملفات ذات الأولوية، على رأسها مشروعات سكن لكل المصريين، والإسكان الاجتماعي، ومشروعات تطوير العشوائيات بالأماكن المختلفة، ومشروع حياة كريمة.
وأضاف الشربيني خلال لقاء على شاشة "إكسترا نيوز"، أن إدارة الأصول واستثمار المشروعات التي جرى تنفيذها هو الشغل الشاغل للحكومة، لتعظيم الاستفادة من المشروعات المنفذة، خصوصا المشروعات الاستثمارية، مشيرا إلى إشراك المستثمرين والقطاع الخاص بشكل كامل.
وأوضح أن مدن الجيل الرابع ومدينة العلمين الجديدة واستكمال بقية مشروعات العاصمة الإدارية من ضمن الملفات المهمة للوزارة.
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