قطار التحالف يجوب المحافظات.. دعم 37 مليون مواطن

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 1 يوليو 2024 03:32 مساءً -

حقق التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي عدد من الإنجازات خلال فترة وجيزة، حيث تمكن من تحقيق طفرة حضارية في المحافظات المصرية المختلفة، عبر توفير العديد من الخدمات، التي لم تكن متوافرة في وقت سابق بتلك المناطق.

كما نجح التحالف في تأسيس قاعدة بيانات موحدة، بالتشارك مع الجهات الحكومية تحتوي على بيانات 37 مليون مواطن من الأكثر استحقاقًا.

وكشفت دراسة أعدها المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، أنه تم إنفاق 12 مليار جنيه خلال 10 أشهر، وذلك من أجل مساعدة 30 مليون مواطن، فيما يصل متوسط تكلفة الخدمة المقدمة للفرد إلى 400 جنيه، أما متوسط الخدمات المقدمة للأسرة فتصل إلى 2000 جنيه مصري، مما يؤكد وجود حوكمة على إنفاق أموال الجمعيات أعضاء التحالف الوطني.

وقدم التحالف الدعم لـ25 مليون مواطن بمساعدات غذائية، وفي إطار الرعاية الصحية، فقد استقبل التحالف 5 مليون مواطن في مستشفيات ومراكز طبية مملوكة للمؤسساته المختلفة إلى جانب توفير 39500 فرصة عمل، من خلال المشروعات الصغيرة والمتوسطة وبالأخص مشروعات رؤوس الماشية وذلك في إطار التمكين الاقتصادي.