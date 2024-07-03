نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الأهلي ضد الداخلية في الدوري المصري والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يبحث العديد من مشجعي النادي الأهلي عن الموعد المنتظر لمباراة فريقه أمام الداخلية، ضمن منافسات الجولة ال29 من عمر الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي ضد الداخلية

وتبدأ المباراة بين الفريقين يوم الخميس المقبل، الموافق 4 يوليو الجاري، ضمن منافسات الجولة 29 من الدوري المصري الممتاز.

وتنطلق صافرة حكم مباراة الأهلي ضد الداخلية في تمام الساعة السابعة مساء على ستاد القاهرة الدولي، ضمن لقاءات دوري نايل.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد الداخلية

وتذاع مباراة الأهلي ضد الداخلية يوم الخميس القادم، عبر شاشة قناة أون تايم سبورتس، باعتبارها الناقل الحصري والوحيد لمباريات الدوري المصري الممتاز.

ويدخل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المواجهة وهو يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد 51 نقطة، حيث خاض 21 مباراة، وحقق من خلالهم الفوز في 16 مباراة وتعادل في 3 وخسر في مواجهتين وسجل 47 هدفا وتلقى 19 هدفا.

وكان المارد الأحمر قد حقق فوزا مستحقًا على نظيره طلائع الجيش أمس الأثنين برباعية نظيفة، في اللقاء الذي جمع بينهما على ستاد الكلية الحربية، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من الدوري المصري الممتاز.